Depesza mobilizacyjna z Warszawy

Wyjechaliśmy więc w połowie lipca nad morze do Jastrzębiej Góry, skąd 24 sierpnia zostałam wezwana mobilizacyjną depeszą do Warszawy. Zaraz po przyjeździe, w nocy z 24 na 25 sierpnia, telefonowałam do Szpitala Ujazdowskiego, meldując swoje przybycie. Otrzymałam polecenie stawienia się nazajutrz rano w szefostwie sanitariatu tego szpitala. Zostałam przydzielona do XII zespołu chirurgicznego. Zespół chirurgiczny składał się z dwóch lekarzy, dwóch sanitariuszy, dwóch noszowych i dwóch sióstr. Był wyposażony w trzy wielkie skrzynie wspaniałych instrumentów. Według mnie i lekarzy zestaw był za duży, za ciężki i miał niewłaściwie dobrane narzędzia chirurgiczne. Lotny zespół chirurgiczny, przeznaczony do szybkiego poruszania się i wspierania szpitala polowego w momentach pilnego zapotrzebowania na wytrawnych chirurgów, powinien być wyposażony co najwyżej w większą torbę sanitarną z niezbędnymi, uniwersalnymi instrumentami – i to by wystarczyło. Natomiast trzy skrzynie były tak ciężkie, że trudno było ruszyć je z miejsca. Do ich transportu potrzebny był duży ciężarowy samochód. Był to chyba jakiś błąd organizacyjny.

Otrzymałam rozkaz przygotowania się do wyjazdu i stawienia się z walizką 4 września w szpitalu. Gdy się pakowałam, mąż wrócił z sądu. Był wiceprokuratorem Sądu Okręgowego w Warszawie. Zaskoczony koniecznością mojego wyjazdu, chwycił za telefon. Połączył się z siostrą przełożoną Szpitala Ujazdowskiego. Byłam zdziwiona, że ją znał. Od razu zrozumiałam – nie była to ich pierwsza rozmowa. Okazało się, że mój mąż już dawno otrzymał obietnicę siostry przełożonej, iż dopilnuje, aby przydział mobilizacyjny pozostawił mnie na miejscu w Warszawie. Tymczasem stało się inaczej. Na jego prośbę, po dłuższej rozmowie, zostało ustalone, że jeżeli nie można już teraz całkowicie tego zmienić, zostanę przesunięta do innego zespołu chirurgicznego. Jego kierownikiem został doktor Wacław Jastrzębski, wieloletni przyjaciel całej naszej rodziny. Oddanie mnie pod opiekę człowieka starszego o szesnaście lat było w takiej sytuacji jak najbardziej słuszne. Musiałam niezwłocznie pojechać do szefostwa Szpitala Ujazdowskiego. Tam nastąpiła oficjalna zmiana przydziału do XIII zespołu chirurgicznego. Miałam zgłosić się do szpitala, przygotowana do wyjazdu, 4 września. Tymczasem 1 września o godzinie 6.00 rano obudziły mnie syreny alarmowe. Włączyłam radio – wojna!

Służba w Szpitalu Ujazdowskim

Mąż postanowił odprowadzić mnie do szpitala. Były duże trudności z dojazdem – nie można było zdobyć taksówki, których normalnie na postoju tuż przed naszym domem było pełno. Ruch na ulicach – szalony. Przesiadając się kilkakrotnie, dojechaliśmy nareszcie do szpitala. Mąż pożegnał mnie przed bramą. W szpitalu zastałam wszystkie zespoły chirurgiczne w pogotowiu. W pierwszym dniu wojny nie było jeszcze żadnej pracy. Pawilon Oddziału Chirurgicznego, w którym pracowałam poprzednio, został przygotowany na przyjęcie rannych, ale nie znalazłam tam żadnej znajomej siostry. Wszystkie były nowe. Nie wiem, dlaczego to tak zostało zorganizowane. Z lekarzy był tylko dawny znajomy, doktor Józef Konarski, który nie został zmobilizowany i pracował jako cywil.

Następnego dnia, już od samego rana, ogłoszono alarm i wszystkie zespoły przydzielono do pracy na chirurgii. Rannych było bardzo dużo. Przywożono ich bezpośrednio z pola walki. Szpital etapowy, którym miał być Szpital Ujazdowski, w jednej chwili stał się szpitalem polowym. Ranni, z byle jak założonymi opatrunkami lub częściej bez nich, zabłoceni, pokrwawieni, układani na noszach, zatłoczyli wszystkie korytarze. Przed salą operacyjną utworzyła się długa kolejka rannych, oczekujących na operację. Wielu umierało. Personel lekarski i pielęgniarski pracował w szalonym tempie, ale zawsze ostrożnie i starannie opatrywał i operował.

Już w pierwszym dniu dwie wielkie sale i wszystkie mniejsze pokoje w pawilonie chirurgicznym pełne były rannych po opatrunkach i ciężkich operacjach. Roboty było moc. Odczuwało się brak pielęgniarek, nawet niewykwalifikowanych. Doktor Konarski zaapelował do nas o wezwanie znajomych kobiet z miasta do pomocy przy rannych. My, wykwalifikowane, byłyśmy bardzo zajęte przy opatrunkach i operacjach. Pamiętam kilka wzruszających scen. Młody chłopak, przyniesiony z ciężko zdruzgotanym udem, już od drzwi wołał: „Doktorzy, leczcie mnie szybko, muszę szybko wracać, bo tam dużo roboty”. Drugi natomiast miał poranioną twarz i oko pokryte skorupą krwi i błota. Po ostrożnym oczyszczeniu rany zobaczyłam, że oko, chwała Bogu, jest całe. Powiedziałam mu, że za takie zranienie trzeba było sprzątnąć co najmniej dwóch Niemców. Ranny uniósł się wtedy na łokciu i zawołał: „Siostro, czterech, czterech załatwiłem, nie tylko dwóch i jeszcze więcej załatwię!”.