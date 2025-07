Wielokrotnie oszukał śmierć: życie na krawędzi Aleksandra Stpiczyńskiego

5 września 1939 r. ewakuował się z Warszawy z Oddziałem II, a 18 września przekroczył granicę polsko-rumuńską. Internowany w Kutach przedostał się przez Jugosławię i Włochy do Francji. W styczniu 1940 r. dotarł do Paryża i natychmiast wstąpił do odtwarzanych tam Polskich Sił Zbrojnych. Nie dane mu było służyć w mundurze. Przeniesiono go do dyspozycji Biura Personalnego Sztabu Naczelnego Wodza, a 21 kwietnia 1940 r. zaprzysiężono na rotę ZWZ (ZWZ-AK). Został wyznaczony emisariuszem naczelnego wodza do okupowanego kraju. Niecały miesiąc później, 19 maja 1940 r., Stpiczyński wyruszył z powrotem do Polski, wioząc „Instrukcję Nr 4” (na mocy której podporządkowano obszary okupacji sowieckiej generałowi Roweckiemu) wraz z „Zasadami organizacji pracy w Kraju” i „Wytycznymi współpracy ze stronnictwami politycznymi”. Z Angers przez Paryż, Budapeszt, Koszyce, Kraków do Warszawy „podróż” trwała dwa tygodnie.

W marcu 1941 r. Komenda Główna ZWZ-AK podjęła decyzję o wyodrębnieniu ze struktur podziemnego wywiadu II Oddziału sieci wywiadowczej „Wschód”, mającej za zadanie działania na zapleczu frontu wschodniego po przewidywanej napaści Niemiec na ZSRR. Organizatorem i kierownikiem referatu wschodniego WW-72 („Pralnia”), obejmującego Litwę, Wileńszczyznę, Łotwę i Białoruś, został rotmistrz „Wilski”, czyli… Aleksander Stpiczyński. W Wilnie przebywał do kwietnia 1942 r.

Czwarty z „666”

Podczas wojny przekazywanie informacji wywiadowczych do Londynu było niezwykle istotne. Odbywało się to głównie przez radiostacje. Ale drogą radiową nie można było przesłać zdjęć, map, planów czy części niemieckiej broni. Dlatego postanowiono zbadać trasy kurierskie i wysyłać nimi emisariuszy państwa podziemnego do Londynu. Wysyłać emisariuszy… Łatwo powiedzieć, ale trzeba sobie uzmysłowić, że cała Europa do granicy z Hiszpanią była okupowana przez III Rzeszę.

Do 1941 r. korzystano ze stosunkowo bezpiecznej drogi przez Słowację i Budapeszt i dalej do portów adriatyckich lub do Włoch. Po ataku na Związek Sowiecki ta droga okazała się całkowicie zamknięta. Najkrótsza droga do Londynu wiodła przez Niemcy, Francję i Hiszpanię.

Pomysł szefa AK, pułkownika Mariana Drobika o utworzeniu specjalnej komórki podchwycił Kazimierz Leski, pseudonim „Bradl”, inżynier, agent tajemniczej grupy Muszkieterów, a później AK. „Bradl” uznał, że gra jest warta ryzyka. Potrzebni byli jednak ludzie, którzy znali biegle kilka języków.