Reklama

Wątpliwa reputacja Wehrmachtu w kampanii polskiej 1939 r.

Jeszcze w czasie trwania kampanii Niemcy kłamliwie określali ją jako „osiemnastodniową”, a dalszą walkę Wojska Polskiego opisywali jako opór „rozbitych resztek dawnej polskiej armii”. 18 września, po wejściu do Polski Armii Czerwonej, na łamach „Völkischer Beobachter” napisano: „Państwo polskie już nie istnieje”.

Publikacja: 09.10.2025 21:00

Oddziały Wehrmachtu na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, jesień 1939r.

Oddziały Wehrmachtu na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, jesień 1939r.

Foto: AUTOR NIEZNANY/WIKIPEDIA

Tomasz Sudoł

20 września 1939 r. Generaloberst Walther von Brauchitsch w rozkazie dziennym do żołnierzy armii lądowej informował o zniszczeniu Wojska Polskiego i o zakończeniu działań operacyjnych w Polsce. 23 września 1939 r. OKW w swoim komunikacie ogłosiło zakończenie kampanii wojennej w Polsce, o czym powiadomiono dodatkowo żołnierzy 24 września 1939 r. na łamach prasy wojskowej. W związku z tym opór polskich żołnierzy w obronie Warszawy, Modlina czy w ramach SGO „Polesie” mógł być w specyficzny sposób interpretowany przez żołnierzy niemieckich jako niezgodny z zasadami wojennymi.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Fragment z „Ustępu” III części „Dziadów”, zatytułowany „Do przyjaciół Moskali”
Historia Polski
Adam Mickiewicz – pytania o Rosję
Edwin Scheller (1919–1999) – „Fordon”, „Czarny”, „Łoże”, oficer wywiadu Armii Krajowej
Historia Polski
Cichociemny, który skoczył w noc
Roman Czerniawski (1910–1985) w mundurze porucznika. Zdjęcie wykonano w latach 30. XX w.
Historia Polski
Oszukał Hitlera. Historia agenta „Brutusa”
Pomnik upamiętniający bitwę pod Gruszką
Historia Polski
Zatruta Gruszka. Wojsko, lewica, rosyjscy dyplomaci w tle
Seans amerykańskiego bioenergoterapeuty Clive'a Harrisa. Rzeszów, styczeń 1998 r.
Historia Polski
Kaszpirowski, Harris i inni. Jak miliony Polaków wierzyły w cudowne uzdrowienia
Reklama
Reklama
e-Wydanie