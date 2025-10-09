20 września 1939 r. Generaloberst Walther von Brauchitsch w rozkazie dziennym do żołnierzy armii lądowej informował o zniszczeniu Wojska Polskiego i o zakończeniu działań operacyjnych w Polsce. 23 września 1939 r. OKW w swoim komunikacie ogłosiło zakończenie kampanii wojennej w Polsce, o czym powiadomiono dodatkowo żołnierzy 24 września 1939 r. na łamach prasy wojskowej. W związku z tym opór polskich żołnierzy w obronie Warszawy, Modlina czy w ramach SGO „Polesie” mógł być w specyficzny sposób interpretowany przez żołnierzy niemieckich jako niezgodny z zasadami wojennymi.