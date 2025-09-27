Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Wojsko Polskie zrezygnowało z asysty honorowej podczas uroczystości rocznicowej bitwy pod Gruszką?

Kto brał udział w ubiegłorocznych obchodach rocznicy bitwy i jakie było ich tło polityczne?

Jakie były kontrowersje związane z patronatem nad uroczystością upamiętniającą bitwę pod Gruszką?

Jaka była rola rosyjskich dyplomatów w uroczystościach pod Gruszką i jakie kontrowersje to wywołało?

Jakie działania podjęto w kontekście ustawy dekomunizacyjnej w odniesieniu do miejsca upamiętnienia bitwy pod Gruszką?

Rok temu, w 80. rocznicę bitwy stoczonej z Niemcami przez komunistów z Armii Ludowej oraz sowieckich dywersantów, przy tablicy im poświęconej, stała asysta wojskowa z pobliskiego Dowództwa Garnizonu Kielce. Ustawiono także tablicę upamiętniającą sowieckie i komunistyczne oddziały – bodaj po raz pierwszy od kilku lat, bowiem ustawa o dekomunizacji zabrania gloryfikowania komunistycznego totalitaryzmu.

Reklama Reklama

W ubiegłych latach w uroczystościach tych oprócz lokalnych samorządowców brali udział politycy SLD i Lewicy, m.in. Andrzej Szejna, przedstawiciele niektórych organizacji kombatanckich, a także... rosyjscy dyplomaci.

Od pięciu lat ich organizatorem jest Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Jak ustaliśmy, organizacja ta w sierpniu 2025 r. wystąpiła do Dowódcy Garnizonu Kielce o przydzielenie wojskowego pododdziału honorowego. Tak się jednak w tym roku nie stało.

Bez asysty wojskowej i patronatu marszałka Sejmu pod Gruszką

– Do Dowódcy Garnizonu Kielce wpłynął wniosek od wiceprezesa Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w sprawie skierowania wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości 81. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Gruszką – potwierdziła nam kpt. Ewa Kózka, oficer prasowa Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach. – Na podstawie opinii uzyskanej z Instytutu Pamięci Narodowej, dowódca Garnizonu Kielce nie wyraził zgody na udział wojskowej asysty honorowej w przedmiotowej uroczystości – dodała.