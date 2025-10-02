Adam Mickiewicz – pytania o Rosję

Tak też jest teraz znowu, kiedy piszę te słowa. Gdy car, a raczej wcielający się z pełną świadomością w tę rolę prezydent Rosji puszcza znów w ruch swoje pułki, by podbijały sąsiadów, ogłasza manifesty „wyzwalania” kolejnych narodów, przesiedla setkami tysięcy ludność zajętych terytoriów w głąb swego imperium, paraliżuje kłamstwem, strachem i manipulacją propagandową umysły swoich ofiar (wcześniej nierzadko służących mu za narzędzia) – wtedy też wraca zainteresowanie literackimi proroctwami oraz analizami tych, którzy tak właśnie przedstawiali wcześniej Rosję oraz jej miejsce w historii.

O tym, dlaczego Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński zajmują w owym gronie wizjonerów Rosji jako „imperium zła” pozycje szczególnie wyraziste, pisano już nieraz, by przypomnieć wydane choćby w ostatnich latach studia Andrzeja Waśki, Jerzego Fiećki czy Andrzeja Fabianowskiego. Ponieważ ten temat, od mniej więcej 40 lat, pociąga także mnie i w kilku ujęciach próbowałem go przedstawić, w tym miejscu nie będę analizował genezy poglądów obu wieszczów na Rosję, a jedynie streszczę je, skupiając uwagę na kilku aspektach ich wizji.

Jak rozbić rosyjskie „imperium zła”?

Jak uświadomić opinii publicznej, rządom, ludom zachodniej Europy niebezpieczeństwo płynące z polityki północnego mocarstwa, której Polska jest najważniejszą, najboleśniej doświadczoną, ale z pewnością nie ostatnią ofiarą? A może również: jak dotrzeć do rosyjskich niewolników tegoż imperium oraz poderwać do buntu przeciw ich i naszej niewoli? Oto podstawowe pytania, wokół których krążyła polska refleksja polityczna po rozbiorach, a zwłaszcza po załamaniu nadziei na odbudowę Polski po objęciu władzy przez cara (bezpośrednio po kongresie wiedeńskim, w latach 1815–1830) oraz po klęsce powstania, które w latach 1830–1831 miało wywalczyć zbrojnie niepodległość i tym samym uniezależnić Polskę od imperium. Polityczne doświadczenie polskich kontaktów z rosyjskim imperium, od czasów Piotra, poprzez Katarzynę, aż do Mikołaja, problem walki o polską niepodległość – to były dwa główne wektory, zgodnie z którymi rozwijała się myśl Wielkiej Emigracji o Rosji.

Adam Mickiewicz przyczynił się siłą swej twórczej osobowości do wpisania w tę refleksję obrazu Rosji: przerażającego, okrutnego, odwiecznego wroga. Tego obrazu, który utrwalony został w strofach „Reduty Ordona”, na kartach „Ustępu” do „Dziadów” cz. III, w publicystyce „Pielgrzyma Polskiego”. Mickiewicz jednocześnie, jak nikt inny w skali całej myśli polskiej XIX wieku, podjął próbę przezwyciężenia ograniczeń, jakie narzucała jej wobec Rosji polityka, próbę wyprowadzenia stosunku Polski do Rosji, Polaków do Rosjan poza obręb zagadnienia walki o polityczną niepodległość, o utrzymanie tradycyjnie rozumianej tożsamości narodowej i postawienia tego zagadnienia na płaszczyźnie moralnej, a nawet więcej – religijnej. Ranga problemu stosunku Polski wobec Rosji, jego drażliwość, stała się dla Mickiewicza – profetycznego wykładowcy literatur słowiańskich z Collège de France, ducha-inspiratora Koła Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego – bodźcem do wyboru tej właśnie, a nie innej kwestii jako sprawdzianu dojrzałości duchowej Polaków. Napięcie między polityką a metapolityką wyznacza główny rytm budowania Mickiewiczowskiej wizji Rosji na wychodźstwie, a zarazem sporu poety z emigracją w tej materii.