Opowieść o odwadze, wierze i przebaczeniu

Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu odnosi się do ważnego wydarzenia w historii, jakim było orędzie polskich biskupów z 1965 r. Jednak przesłanie, o którym opowiada, jest wciąż aktualne.

Publikacja: 22.12.2025 11:36

Przestrzelony kielich mszalny elżbietanek z Nysy

Foto: Klasztor Sióstr Elżbietanek w Nysie

Marek Kutarba

W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu od 18 listopada 2025 r. będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę „Pojednanie dla Europy”. Ekspozycja przypomina jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Europy – „Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich” z 1965 r., które zapoczątkowało nowy rozdział w relacjach między narodami dawnych wrogów.

Wystawa „Pojednanie dla Europy” wpisuje się w jubileuszowy rok 2025 – rok trzech rocznic, które ukształtowały tożsamość współczesnego Wrocławia i całej Europy. To osiemdziesiąta rocznica zakończenia II wojny światowej, sześćdziesiąta rocznica wystosowania słynnego orędzia z przesłaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” oraz czterdziesta piąta rocznica powstania Solidarności. Wspólnym mianownikiem tych wydarzeń są takie wartości jak: pokój, dialog i solidarność – filary, na których zbudowano Europę po tragedii wojen XX wieku.

Ekspozycja w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu stanowi próbę opowiedzenia historii powstawania orędzia, a także przybliża sylwetkę jego autora, arcybiskupa Bolesława Kominka. Poprzez oryginalne dokumenty, przedmioty liturgiczne, multimedia i elementy scenograficzne twórcy wystawy prowadzą odbiorcę przez dramatyczny proces pojednania między Polską a Niemcami. W centrum narracji znajduje się sam tekst listu, który w 1965 r. polscy biskupi skierowali do niemieckiego episkopatu. Wśród wielu dokumentów wysyłanych w ramach obchodów Milenium Chrztu Polski to właśnie ten list, zakończony słowami „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, zapisał się w historii jako gest odwagi, chrześcijańskiego miłosierdzia i politycznej dalekowzroczności.

Wystawa przypomina, że to właśnie z Wrocławia, miasta-symbolu powojennych przemian, wyszedł impuls do zbliżenia między narodami oddzielonymi ranami wojny i granicą żelaznej kurtyny. Arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, był człowiekiem pogranicza – wychowanym na styku kultur, doskonale rozumiał potrzebę budowania mostów. W jego postawie odbija się dramat i nadzieje Europy po 1945 r.

Watykański paszport abp. Bolesława Kominka

Foto: archiwum Obserwatorium Społecznego

Odwiedzający wystawę zobaczą nie tylko rękopis orędzia przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, lecz także oryginał listu podpisanego przez polskich biskupów (na co dzień przechowywany w archiwum Archidiecezji Kolońskiej) i odpowiedź podpisaną przez niemieckich biskupów (przechowywaną w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej), a także przedmioty związane z duchownymi, którzy współtworzyli historię polskiego Kościoła w XX wieku. Wśród eksponatów znalazły się m.in. piuska, kalendarz z 1965 r. i krzyż prymasa Wyszyńskiego, pamiętnik Eriki Tworoger z wpisem Edyty Stein. Jest też barokowa monstrancja, przywieziona przez przesiedleńców z Kresów Wschodnich, kielich mszalny elżbietanek z Nysy, przestrzelony przez żołnierzy sowieckich w 1945 r., czy hostia, którą prymas Wyszyński rozdawał biskupom uczestnikom Soboru Watykańskiego II. Dopełniają one narracji, ukazując duchowy wymiar procesu pojednania.

Wystawa łączy klasyczne muzealne formy prezentacji z nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi. Odbiorcy będą mogli nie tylko obejrzeć zabytki, lecz także wysłuchać relacji świadków historii, zapoznać się z nagraniami archiwalnymi i wziąć udział w interaktywnych zadaniach, które pozwalają samodzielnie odkrywać kontekst wydarzeń. Scenografia ma wzmocnić emocjonalny przekaz – wprowadzić zwiedzających w atmosferę lat 60., gdy zza murów nieufności przebijały się pierwsze promienie europejskiego dialogu.

Wystawa „Pojednanie dla Europy” pokazuje, że orędzie z 1965 r. było czymś więcej niż listem. Było początkiem nowego myślenia o wspólnocie – duchowej i politycznej – w której dawne krzywdy nie są zapominane, lecz przekształcane w gotowość do współpracy. To opowieść o tym, że prawdziwe pojednanie nie jest gestem jednorazowym, lecz procesem, wymagającym odwagi i pokory.

Wrocław, miasto-symbol powojennego odrodzenia, staje się w tej narracji naturalnym miejscem refleksji nad sensem europejskiej wspólnoty. W przestrzeni, gdzie spotykają się ślady polskości, niemieckości i czeskiej tradycji, powraca pytanie o to, jak pielęgnować dziedzictwo dialogu i otwartości w świecie, który znów doświadcza napięć i wojen.

Organizatorzy podkreślają, że wystawa ma wymiar uniwersalny – przypomina, że słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” nie straciły aktualności. W epoce globalnych konfliktów i społecznych podziałów mogą być inspiracją nie tylko dla historyków, lecz dla każdego, kto wierzy, że budowanie pokoju zaczyna się od prawdy i dialogu.

Wystawa „Pojednanie dla Europy” zostanie otwarta 18 listopada 2025 r. w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i potrwa do końca 2026 r.

Źródło: Rzeczpospolita

