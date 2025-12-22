Opowieść o odwadze, wierze i przebaczeniu

W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu od 18 listopada 2025 r. będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę „Pojednanie dla Europy”. Ekspozycja przypomina jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Europy – „Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich” z 1965 r., które zapoczątkowało nowy rozdział w relacjach między narodami dawnych wrogów.

Reklama Reklama

Wystawa „Pojednanie dla Europy” wpisuje się w jubileuszowy rok 2025 – rok trzech rocznic, które ukształtowały tożsamość współczesnego Wrocławia i całej Europy. To osiemdziesiąta rocznica zakończenia II wojny światowej, sześćdziesiąta rocznica wystosowania słynnego orędzia z przesłaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” oraz czterdziesta piąta rocznica powstania Solidarności. Wspólnym mianownikiem tych wydarzeń są takie wartości jak: pokój, dialog i solidarność – filary, na których zbudowano Europę po tragedii wojen XX wieku.

Ekspozycja w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu stanowi próbę opowiedzenia historii powstawania orędzia, a także przybliża sylwetkę jego autora, arcybiskupa Bolesława Kominka. Poprzez oryginalne dokumenty, przedmioty liturgiczne, multimedia i elementy scenograficzne twórcy wystawy prowadzą odbiorcę przez dramatyczny proces pojednania między Polską a Niemcami. W centrum narracji znajduje się sam tekst listu, który w 1965 r. polscy biskupi skierowali do niemieckiego episkopatu. Wśród wielu dokumentów wysyłanych w ramach obchodów Milenium Chrztu Polski to właśnie ten list, zakończony słowami „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, zapisał się w historii jako gest odwagi, chrześcijańskiego miłosierdzia i politycznej dalekowzroczności.

Wystawa przypomina, że to właśnie z Wrocławia, miasta-symbolu powojennych przemian, wyszedł impuls do zbliżenia między narodami oddzielonymi ranami wojny i granicą żelaznej kurtyny. Arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, był człowiekiem pogranicza – wychowanym na styku kultur, doskonale rozumiał potrzebę budowania mostów. W jego postawie odbija się dramat i nadzieje Europy po 1945 r.