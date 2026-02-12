Biografia Wacława Alfreda Zbyszewskiego (1903–1985) jest jednym z najbardziej wymownych przykładów burzliwych losów polskiego szlacheckiego inteligenta w XX w. Jej linia przebiegała przez sielankę kresowego dzieciństwa, jej dramatyczny kres w rewolucyjnej pożodze, formację intelektualną w Krakowie, służbę państwową, wojnę i dożywotnią tułaczkę emigracyjną. Droga życiowa i publicystyka Zbyszewskiego pozostają ze sobą nierozerwalnie związane: jego poglądy polityczne i ekonomiczne wyrastały ze stańczykowskich korzeni i ciągłej obserwacji stanu instytucji państwa w świetle cywilizacyjnych załamań Europy.