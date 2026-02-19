Reklama

O „elektrykach” przypomniano sobie w dobie kryzysów naftowych

Gwałtowne wzrosty cen benzyny i ropy uświadomiły producentom i użytkownikom, że pojazdy elektryczne mogą być korzystną alternatywą dla aut spalinowych.

Publikacja: 19.02.2026 21:00

GM EV1 firmy General Motors zaprezentowany w styczniu 1996 r. wzbudził spore zainteresowanie klientó

GM EV1 firmy General Motors zaprezentowany w styczniu 1996 r. wzbudził spore zainteresowanie klientów, chociaż miał tylko dwa miejsca siedzące i ważył blisko półtorej tony

Foto: RightBrainPhotography (Rick Rowen)/Wikipedia Commons

Ryszard Tadeusiewicz

W poprzednich dwóch artykułach omówiłem historię samochodów elektrycznych, sięgając głównie do pierwszego okresu ich świetności na przełomie XIX i XX w. Zakończył się on w okolicach 1914 r. Na pozycję faworytów w dziedzinie motoryzacji wysunęły się samochody spalinowe. Obecnie jednak ponownie popularność aut elektrycznych rośnie, co pozwala sądzić, że niebawem zdominują one nasze ulice. Poznajmy zatem najnowsze elementy ich nowej, chociaż nie najnowszej historii.

