W poprzednich dwóch artykułach omówiłem historię samochodów elektrycznych, sięgając głównie do pierwszego okresu ich świetności na przełomie XIX i XX w. Zakończył się on w okolicach 1914 r. Na pozycję faworytów w dziedzinie motoryzacji wysunęły się samochody spalinowe. Obecnie jednak ponownie popularność aut elektrycznych rośnie, co pozwala sądzić, że niebawem zdominują one nasze ulice. Poznajmy zatem najnowsze elementy ich nowej, chociaż nie najnowszej historii.