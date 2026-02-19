Kiedy wracam myślami do początków mojego wojażowania, uświadamiam sobie, jak bardzo świat, w którym dzisiaj się poruszamy, różni się od tego sprzed pół wieku. Podróżowanie, jakie znałem na przełomie lat 60. i 70., należało do innego wymiaru. Glob był większy nie tyle geograficznie, ile mentalnie. I nie dlatego, że miał więcej kilometrów, lecz dlatego, że stawiał opór. Był bardziej szorstki i mniej dostępny. Odległości mierzyło się czasem, wysiłkiem i niepewnością. Obecnie następuje „kurczenie się” świata. Zjawisko to w fachowej literaturze nazwano „kompresją czasu i przestrzeni”. Pod wpływem postaw konsumpcyjnych i komercjalizacji życia zanikają: gościnność, wartości oraz wyższe ideały.