Dawniej istotą podróżowania była powolność. Jak jest dziś?

Uznany eksplorator, odkrywca źródła Amazonki, który w wielobarwnej podróży życia przez pięć dekad poszukiwał osobliwości ginących cywilizacji, konfrontuje istotę podróżowania na przestrzeni ostatniego półwiecza.

Publikacja: 19.02.2026 21:00

Wyprawa Autora do plemienia Jarai na granicy Wietnamu z Kambodżą

Foto: Jacek Pałkiewicz

Jacek Pałkiewicz

Kiedy wracam myślami do początków mojego wojażowania, uświadamiam sobie, jak bardzo świat, w którym dzisiaj się poruszamy, różni się od tego sprzed pół wieku. Podróżowanie, jakie znałem na przełomie lat 60. i 70., należało do innego wymiaru. Glob był większy nie tyle geograficznie, ile mentalnie. I nie dlatego, że miał więcej kilometrów, lecz dlatego, że stawiał opór. Był bardziej szorstki i mniej dostępny. Odległości mierzyło się czasem, wysiłkiem i niepewnością. Obecnie następuje „kurczenie się” świata. Zjawisko to w fachowej literaturze nazwano „kompresją czasu i przestrzeni”. Pod wpływem postaw konsumpcyjnych i komercjalizacji życia zanikają: gościnność, wartości oraz wyższe ideały.

