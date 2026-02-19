Reklama

Fatalny eksperyment prohibicyjny

93 lata temu, 20 lutego 1933 r., Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił 21. Poprawkę do Konstytucji uchylającą 18. Poprawkę, której aktem wykonawczym była słynna ustawa z 1919 r. autorstwa kongresmena Andrew Volsteada, przewodniczącego Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów. Nie ma chyba takiego aktu prawnego powstałego w oparciu o procedury w pełni demokratyczne, który byłby większym dowodem, że większość zakazów prowadzi do skutków odwrotnych niż te, które zakładali ich zwolennicy.

Publikacja: 19.02.2026 21:00

Andrew John Volstead (ur. 31 października 1860, zm. 20 stycznia 1947) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej z Minnesoty przez 10 kolejnych kadencji w latach 1903–1923. Jego nazwisko jest ściśle związane z ustawą o prohibicji z roku 1919 (National Prohibition Act), potocznie nazywaną „Ustawą Volsteada” (Volstead Act).

Foto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Paweł Łepkowski

Z kolei zniesienie prohibicji dowodzi, że w demokracji wszystko jest płynne. Przypominam to tym, którzy wieszczą dzisiaj rychły rozłam społeczeństwa amerykańskiego, wojnę domową i ostateczny upadek amerykańskiej potęgi gospodarczej i militarnej. Zapewniam, że się rozczarują. Ameryka przechodziła kryzysy wewnętrzne, które mniej demokratyczne państwa wymazałyby z historii. Wojna secesyjna, panika w 1873 r., wojny gangów w epoce prohibicji w latach 1919–1933, Wielki Kryzys w latach 1929–1939, stagflacja lat 70. (1973–1975), kryzys wczesnych lat 80. (1980–1982) czy stosunkowo niedawna, trwająca od grudnia 2007 do czerwca 2009 r. Wielka Recesja, która przyniosła straty większe od PKB kilku państwa świata, nie naruszyły siły i jedności tego narodu. Dlatego każdemu, kto podnosi lament, że oto Ameryka się zmieniła lub łamie sojusze, mówię: poczekajmy.

e-Wydanie
