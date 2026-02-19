Jedna z najstarszych legend chińskich głosi, że na początku Niebo i Ziemia zostały rozdzielone. Z tego podziału zrodził się nasz świat i Niebo, którymi rządziło pierwszych 12 Cesarzy Nieba. Każdy z nich rządził Niebem i Ziemią przez 18 tys. lat. Należy podkreślić, że w mitologii chińskiej nie ma pojęcia spersonalizowanego boga stwórcy. Rzeczywistość jest stanem samorodnym, którego nie sposób wytłumaczyć. Odpowiednikiem najwyższego boga, stwórcy i władcy wszechświata, takiego jak np. Jahwe czy zaratustriański Ahura Mazda, jest Niebo wyrażone chińskim znakiem i słowem Tian. Znaczenie tego wyrazu jest bardzo szerokie. Niebo to miejsce, ale też osoba. To kraina bogów, ale i osobowy, jedyny i najświętszy stwórca, nazywany Shangdi. Kult Nieba był w Chinach od niepamiętnych czasów kultem państwowym. Na Ziemi tylko ludzki cesarz, noszący tytuł Syna Nieba, mógł składać Niebu ofiarę i przebłagiwać winy ludzkości.