4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Thomas Jefferson (1743–1824) – amerykański działacz niepodległościowy, jeden z autorów Deklaracji Niepodległości (1776), 3. prezydent USA (1801–1809)
W praktyce Artykuły Konfederacji przyjęte w czasie wojny pełniły funkcję pierwszej ustawy zasadniczej młodego państwa. Tworzyły one luźny związek stanów, w którym Kongres nie posiadał realnych narzędzi egzekwowania swoich decyzji. Rząd federalny nie mógł nakładać podatków ani skutecznie regulować handlu, a jego uchwały zależały od dobrej woli legislatur stanowych. Rozwiązanie to miało chronić wolność, lecz w latach 80. XVIII w. coraz wyraźniej ujawniało swoją słabość.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
75 lat temu, 27 lutego 1951 r., ratyfikowano 22. Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ograniczającą pias...
Katarzy (albigensi) to dualistyczny ruch religijny działający głównie w XI–XIII wieku w południowej Francji (Lan...
Indyjska marynarka wojenna sfinansowała i zorganizowała budowę tradycyjnymi metodami statku, jakiego używali żeg...
W historii Ukrainy niemal nie istnieje. Stepan Bandera ma pomniki i ulice, a Mudry – lider największej, przedwoj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas