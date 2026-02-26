Reklama

Od Deklaracji do Konstytucji. Spór Adamsa i Jeffersona

W lipcu 1776 r. ogłoszono zasady, na których miały opierać się Stany Zjednoczone. 11 lat później autorzy Deklaracji Niepodległości stanęli wobec nowego wyzwania: jak ma wyglądać trwały ustrój republiki?

Publikacja: 26.02.2026 21:00

Thomas Jefferson (1743–1824) – amerykański działacz niepodległościowy, jeden z autorów Deklaracji Ni

Thomas Jefferson (1743–1824) – amerykański działacz niepodległościowy, jeden z autorów Deklaracji Niepodległości (1776), 3. prezydent USA (1801–1809)

Foto: Biały Dom/Wikipedia

Katarzyna Stelmasiak

W praktyce Artykuły Konfederacji przyjęte w czasie wojny pełniły funkcję pierwszej ustawy zasadniczej młodego państwa. Tworzyły one luźny związek stanów, w którym Kongres nie posiadał realnych narzędzi egzekwowania swoich decyzji. Rząd federalny nie mógł nakładać podatków ani skutecznie regulować handlu, a jego uchwały zależały od dobrej woli legislatur stanowych. Rozwiązanie to miało chronić wolność, lecz w latach 80. XVIII w. coraz wyraźniej ujawniało swoją słabość.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Obraz Johna Trumbulla przedstawia rezygnację George’a Washingtona ze stanowiska naczelnego dowódcy a
Historia świata
Dwukadencyjność to bezpiecznik demokracji
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Widok współczesny ruin zamku w Montségur (Francja)
Historia świata
Katarzy kontra papieże. Kościół uznawał ich za heretyków
Eksperyment z kopiami zabytków, na lądzie i na morzu, to druga noga archeologii
Historia świata
Eksperyment z kopiami zabytków, na lądzie i na morzu, to druga noga archeologii
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Rynek i Plac Mariacki w przedwojennym Lwowie. Widoczne są: kamienica Lubomirskich pod nr 10 (od 1895
Historia świata
Wasyl Mudry – zapomniany ważny polityk
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama