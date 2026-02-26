Spośród 33 prezydentów tylko jeden ją złamał, ale z uzasadnionych przyczyn. Tę tradycję ustanowił sam Jerzy Waszyngton, który był jedynym amerykańskim prezydentem w historii wybranym jednogłośnie. Po upływie drugiej kadencji zdecydował, ku zaskoczeniu wszystkich, że nie będzie się więcej ubiegać się o prezydenturę. W ten sposób stworzył precedens, którego nie złamał nikt z wyjątkiem Franklina Delano Roosevelta sprawującego niepełne trzy kadencje prezydenckie. Jednak ten polityk tłumaczył swój start w wyborach prezydenckich w 1940 r. koniecznością przeprowadzenia narodu przez trudy II wojny światowej.