Dwukadencyjność to bezpiecznik demokracji

75 lat temu, 27 lutego 1951 r., ratyfikowano 22. Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ograniczającą piastowanie urzędu prezydenta USA przez jedną osobę do dwóch kadencji. Wcześniej dwukadencyjność była jedynie niepisanym zwyczajem politycznym.

Publikacja: 26.02.2026 21:00

Obraz Johna Trumbulla przedstawia rezygnację George’a Washingtona ze stanowiska naczelnego dowódcy a

Obraz Johna Trumbulla przedstawia rezygnację George’a Washingtona ze stanowiska naczelnego dowódcy armii przed Kongresem USA 23 grudnia 1783 r. To działanie miało ogromne znaczenie dla ustanowienia rządów cywilnych. Kiedy 13 lat później Waszyngton odchodził ze stanowiska prezydenta USA, opublikował list pożegnalny, który stał się jego testamentem politycznym

Foto: United States Capitol rotunda/Wikimedia Commons

Paweł Łepkowski

Spośród 33 prezydentów tylko jeden ją złamał, ale z uzasadnionych przyczyn. Tę tradycję ustanowił sam Jerzy Waszyngton, który był jedynym amerykańskim prezydentem w historii wybranym jednogłośnie. Po upływie drugiej kadencji zdecydował, ku zaskoczeniu wszystkich, że nie będzie się więcej ubiegać się o prezydenturę. W ten sposób stworzył precedens, którego nie złamał nikt z wyjątkiem Franklina Delano Roosevelta sprawującego niepełne trzy kadencje prezydenckie. Jednak ten polityk tłumaczył swój start w wyborach prezydenckich w 1940 r. koniecznością przeprowadzenia narodu przez trudy II wojny światowej.

