Katarzy kontra papieże. Kościół uznawał ich za heretyków

(…) Nie wszyscy u stóp Montségur spali tej nocy. Między namiotami kręcili się leniwie strażnicy. Sierżanci królewscy spoglądali co jakiś czas w górę, by spojrzeć na jaśniejące w przebłyskach mdłego Księżyca wieże heretyckiej twierdzy. „Synagoga szatana” – tak ją nazwano ze względu na wyznawców bestii, którzy skryli się w jej murach. Dla oblegających jawiła się jako zawieszone pod chmurami gniazdo złych ptaków, sępów zapewne, bo tylko do nich można było porównać ludzi, którzy nienawidzili krzyża i zaprzeczali narodzinom Chrystusa. Nie wierzą w Bogarodzicę, nie czczą świętych, sakramentów, nie jedzą mięsa, a oglądając się na mury kościołów spluwają trzy razy. Piją wino z ludzkich czerepów. Zabijają mnichów i księży.