Reklama

Eksperyment z kopiami zabytków, na lądzie i na morzu, to druga noga archeologii

Indyjska marynarka wojenna sfinansowała i zorganizowała budowę tradycyjnymi metodami statku, jakiego używali żeglarze na Oceanie Indyjskim 1500 lat temu. Replika, trzymając się blisko brzegu, przepłynęła już ze stanu Karnataka do stanu Gudżarat.

Publikacja: 26.02.2026 21:00

Eksperyment z kopiami zabytków, na lądzie i na morzu, to druga noga archeologii

Foto: AdobeStock

Krzysztof Kowalski

Interesujące i ambitne przedsięwzięcie, ale... to żadna sensacja. Replik statków sprzed stuleci i tysiącleci nikt już nie jest w stanie zliczyć. Na przykład PortalMorski.pl oferuje artykuł zatytułowany „20 słynnych replik statków”. Listę otwiera... Arka Noego, przy czym replik tego korabia jest wiele, a najsłynniejszą zbudował holenderski stolarz amator w 2012 r. Listę zamyka replika średniowiecznej łodzi św. Wojciecha, zbudowana z okazji tysiąclecia Gdańska. A zatem „nihil novi sub sole” (łac. nic nowego pod słońcem) z tą indyjska rekonstrukcją?

Pozostało jeszcze 88% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Obraz Johna Trumbulla przedstawia rezygnację George’a Washingtona ze stanowiska naczelnego dowódcy a
Historia świata
Dwukadencyjność to bezpiecznik demokracji
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Widok współczesny ruin zamku w Montségur (Francja)
Historia świata
Katarzy kontra papieże. Kościół uznawał ich za heretyków
Thomas Jefferson (1743–1824) – amerykański działacz niepodległościowy, jeden z autorów Deklaracji Ni
Historia świata
Od Deklaracji do Konstytucji. Spór Adamsa i Jeffersona
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Rynek i Plac Mariacki w przedwojennym Lwowie. Widoczne są: kamienica Lubomirskich pod nr 10 (od 1895
Historia świata
Wasyl Mudry – zapomniany ważny polityk
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama