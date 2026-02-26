Interesujące i ambitne przedsięwzięcie, ale... to żadna sensacja. Replik statków sprzed stuleci i tysiącleci nikt już nie jest w stanie zliczyć. Na przykład PortalMorski.pl oferuje artykuł zatytułowany „20 słynnych replik statków”. Listę otwiera... Arka Noego, przy czym replik tego korabia jest wiele, a najsłynniejszą zbudował holenderski stolarz amator w 2012 r. Listę zamyka replika średniowiecznej łodzi św. Wojciecha, zbudowana z okazji tysiąclecia Gdańska. A zatem „nihil novi sub sole” (łac. nic nowego pod słońcem) z tą indyjska rekonstrukcją?