Zapoznając się z tym, co mówił i pisał Mudry, możemy wyraźnie dostrzec koncepcję działania przez niego preferowaną. W grudniu 1935 r. mówił w Sejmie, że „trzeba było wiele czasu i wiele ciężkich, pełnych bólu i goryczy obopólnych doświadczeń i dojmujących strat, by się przekonać, że podstawą zgodnego współżycia obu narodów nie może być wyłącznie nienawiść, wzajemne uprzedzenia i wzajemna negacja” (cytaty za książkami „Wasyl Mudry…” – mogą się różnić od stenogramu w języku polskim – przyp. aut.). Bo właśnie wówczas doszło do porozumienia sanacyjnych władz Polski z UNDO. Partia ta zaakceptowała konstytucję kwietniową oraz powstałą na jej podstawie niedemokratyczną ordynację wyborczą – i zdecydowała się wystawić kandydatów do Sejmu i Senatu. Pamiętajmy, że głosowanie w 1935 r. zostało zbojkotowane przez partie opozycyjne – centrolewicę, komunistów, Stronnictwo Narodowe i chadecję. Ale Mudry i jego współpracownicy liczyli na pozytywne efekty „normalizacji”, jak określano porozumienie Ukraińców z rządem.

Rok później Mudry w Sejmie ostrzegał, że owa „normalizacja” musi oznaczać realizację konkretnych postulatów ukraińskich. „Podkreślam tylko, że jeśli one [postulaty – przyp. aut] nie zostaną zaspokojone, to los normalizacji stosunków polsko-ukraińskich przekreśli samo życie, a w naszej historii nigdy ta sprawa nie była ze strony ukraińskiej postawiona z taką siłą i przekonaniem”.

UNDO podkreślało, że Ukraińcy nie powinni być „obywatelami drugiej kategorii”, że na terenach, gdzie jest ich nawet 80–90 proc., lokalne władze nie powinny być niemal wyłącznie obsadzane przez Polaków. Mudry wskazywał też, iż polityka „ani piędzi ziemi w ukraińskie ręce” jest skrajnie szkodliwa dla obu stron. Ostrzegał, że takie postępowanie władz II RP różnych szczebli przyczynia się do tworzenia „bazy dla wszelakich destrukcyjnych wpływów” – w domyśle dla komunistów i OUN. Oceniał, że choć premierzy Zyndram Kościałkowski i Felicjan Sławoj-Składkowski są nastawieni przychylnie do idei „normalizacji”, to przeciwdziałają temu nacjonaliści – i to po obu stronach.

Spór UNDO z OUN

Idea „normalizacji” była oczywiście obca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). W kwestii stosunku do OUN wiele mówi opisana przez Mudrego narada u greckokatolickiego metropolity Andrzeja (Andreja) Szeptyckiego w styczniu 1933 r. Mudry wspomina swoje słowa, że nie można sobie wyobrazić życia bez „Proswity” i „Ridnoj Szkoły” (założone w 1881 r. ukraińskie stowarzyszenie pedagogiczne i oświatowe), tymczasem nacjonaliści z OUN, skrywając się pod ich szyldem, chcą „prowadzić rewolucyjną pracę”. I przez to społeczność ukraińska już poniosła straty, bo represje ze strony władz oznaczają ograniczanie działalności tych organizacji. „Jeśli nie będziemy się bronić przed takimi zjawiskami, to stracimy wszystko” – mówił. Inni uczestnicy dyskusji wspominali, że „demoralizacja [wśród nacjonalistów] poszła tak daleko, że aż do sprzeniewierzenia społecznego grosza”. Co więcej, „wszystkie sabotaże [akcje sabotażowe OUN – red.] kapitalizują dla swojej polityki Polacy”, a dodatkowo efekt jest taki, że „młodzież ucieka od pracy organicznej”.

Ukraińscy nacjonaliści prowadzili działalność terrorystyczną nakierowaną nie tylko przeciwko instytucjom II RP i polskim politykom oraz urzędnikom, ale i Ukraińcom, nawet duchownym. Bardzo ostro krytykowany był przez nich niechętny OUN biskup greckokatolicki Stanisławowa, Grzegorz (Hryhorij) Chomyszyn – zorganizowana została akcja zmierzająca do jego dyskredytacji. A Iwan Kedryn-Rudnicki, przez pewien czas redaktor polityczny „Diła”, pisał w 1931 r. do przywódcy OUN Jewhena Konowalca, iż otrzymał list z groźbami śmierci od... „dowództwa terrorystycznego oddziału OUN”.