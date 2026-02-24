Czy tym, czego brakuje nam w życiu publicznym, są liderzy?

Takich liderów, jak np. tych, którzy stworzyli Polskie Państwo Podziemne, moim zdaniem dziś brakuje. Żołnierze Armii Krajowej i powstańcy warszawscy byli wyjątkowymi liderami, ponieważ najważniejsze dla nich były sprawy publiczne, a z drugiej strony zawsze potrafili gromadzić wokół sprawy ludzi o najróżnorodniejszych poglądach i przekonaniach. Służba Polsce była ponadpartyjnym obowiązkiem. Dziś liderzy kłócą się na platformach społecznościowych, tworząc krótkożyjące treści. Dobrze by było, żeby oprócz sporu, który jest oczywistą cechą demokracji, został przyjęty wspólny zbiór wartości determinujących przyszłość.

Do uruchomienia programu „Liderzy jutra” natchnęła nas ostatnia wypowiedź gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, który zwrócił się tu, w Muzeum Powstania Warszawskiego do młodych ludzi, by zdobywali kompetencje do budowania Polski ich marzeń. Okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na wiedzę o tym, jak być liderem, dlatego do 28 lutego trwa rekrutacja do trzeciej edycji „Liderów jutra”

Jak Muzeum Powstania Warszawskiego wyobraża sobie chętnych do wzięcia udziału w programie „Liderzy jutra”?

Program adresowany jest do młodych ludzi, którzy chcą działać w sferze publicznej lub politycznej. Zależy nam na tym, aby pokazać im, że mogą osiągnąć sukces, robiąc to, co było ważne dla żołnierzy Armii Krajowej. Siedem lat temu Powstańcy Warszawscy pozostawili przesłanie dla młodych – to dziesięć cech, które szczególnie przydadzą się liderowi również w czasach pokoju (np. odwaga, honor, uczciwość, tolerancja, myślenie o innych). Ideałem, do którego dążyli powstańcy, było samodoskonalenie, ale również zbudowanie więzi społecznych. I wydaje nam się, że szczególnie po pandemii, a w trakcie epidemii samotności, warto właśnie na to położyć akcent. Przeciwdziałanie samotności i umiejętność budowy silnych relacji – również międzypokoleniowych – powinny być dziś poważnie brane pod uwagę w przygotowywaniu oferty edukacyjnej dla młodzieży.

A jak Muzeum wyobraża sobie młodego człowieka, który ukończył szkołę „Liderów jutra”?

Chcemy, aby osoba, która ukończy program, lepiej rozumiała np., jak działa życie publiczne i administracja. Bardzo zależy nam na tym, aby „Liderzy jutra” dali uczestnikom i uczestniczkom szansę na to, by zobaczyli rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie filtrowaną przez platformy społecznościowe, które często nie pokazują istoty danego problemu. Dlatego w programie są zajęcia z praktykami – liderami, którzy robili coś, o czym było głośno, ale potrafią pokazać to, z innej perspektywy. W poprzedniej edycji byli np. specjaliści od polityki wschodniej: prof. Paweł Kowal oraz Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie, który mógł opowiedzieć o wojnie z perspektywy dyplomaty, który jako jedyny pozostał w bombardowanej stolicy Ukrainy i wzbudził tym samym szacunek jej mieszkańców. Tym razem zajęcia poprowadzi m.in. Piotr Krawczyk, szef Agencji Wywiadu w latach 2016-2022 czy Karolina Głowacka, twórczyni podcastu Radio Naukowe.