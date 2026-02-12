Fragment książki Filipa Gańczaka „Polakożerca”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. Tytuł, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.

Jesienią 1945 roku na terenie dawnych dóbr rycerskich Oberrode koło Hersfeld w Hesji – w zachodnich Niemczech – mieszka mężczyzna przedstawiający się jako Fritz Neumann. Kilka miesięcy później amerykański kontrwywiad wojskowy CIC otrzymuje informację, że w rzeczywistości jest to gruppenführer SS Ludolf von Alvensleben. Miejsce zostaje objęte obserwacją. W nocy z 13 na 14 września 1946 roku Amerykanie urządzają w Oberrode obławę. Zastają i przesłuchują żonę Ludolfa Melittę, jego krewną Giselę von Blomberg i cztery inne osoby. Dowiadują się, że Alvensleben istotnie mieszkał tam od września do grudnia 1945 roku i przez jakiś czas pracował. Później z Georgiem von Guaitą, swym powinowatym, miał się udać do brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec. „Amerykanie w Dachau, nie znajdując nic innego, wzięli moją fotografię, powiesili na drzewie i do niej strzelali” – będzie się później przechwalał.