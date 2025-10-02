Edwin Scheller (1919–1999) – „Fordon”, „Czarny”, „Łoże”, oficer wywiadu AK, bohater wojny obronnej 1939 r., cichociemny zrzucony do okupowanej Polski w 1943 r., więzień Gestapo i UB, uczestnik powstania warszawskiego, specjalista w powojennym porcie w Szczecinie – urodził się 6 grudnia 1919 r. w Zaniemyślu. Ojciec Edwina był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza i dowódcą jednostki KOP nad Zbruczem, gdzie młody Scheller zachorował na malarię – chorobę, która prześladowała go przez całe życie. Z uwagi na charakter pracy ojca często zmieniał miejsce zamieszkania. W maju 1939 r. ukończył liceum w Bydgoszczy i zdał maturę. Ochotniczo wstąpił do Junackich Hufców Pracy, gdzie budował umocnienia w Nowogrodzie nad Narwią. Gdy wybuchła wojna, zgłosił się do Wojska Polskiego. W szeregach 8. Kompanii Strzeleckiej 62. Pułku Piechoty walczył w Armii „Pomorze” – m.in. w Strzelcach Kujawskich, nad Bzurą, w Kampinosie i w obronie Warszawy. Ranny, trafił do szpitala, a następnie do obozu w Pruszkowie, z którego uciekł pod koniec października 1939 r.

Poprzez Kraków, Lwów, Węgry i Włochy dotarł do Francji. Wędrował w czapce uszance, żołnierskich butach i… smokingu ojca, którego nie udało się sprzedać – w przeciwieństwie do zwykłych ubrań, które wcześniej miał na sobie. W lutym 1940 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Służył w 5. Pułku Strzelców Pieszych 2. Dywizji i ukończył szkołę podchorążych piechoty w Coëtquidan. Brał udział w obronie Reduty Bretońskiej. Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

Szkolenie i skok do Polski

W Szkocji służył w 3. Batalionie Strzelców 1. Brygady. W 1941 r. ukończył pierwszy turnus Szkoły Podchorążych w Dundee z wynikiem bardzo dobrym. Następnie zgłosił się do służby w okupowanym kraju. Przeszedł szkolenia komandoskie i spadochronowe („małpi gaj” w Largo) oraz kurs wywiadu w Glasgow, pod zakamuflowaną nazwą „Oficerski Kurs Doskonalający Administracji Wojskowej” (zwany przez samych uczestników „kursem gotowania na gazie”). Pierwotnie bardzo nie chciał na ten kurs iść, sądził bowiem, że będzie „siedzieć w papierach”. Ale okazało się, że to wywiad! Od maja do grudnia 1942 r. uczestniczył w intensywnym szkoleniu cichociemnych (WF, broń, radiotechnika, alfabet Morse’a, chemia wywiadowcza, języki, fotografia, studium struktur III Rzeszy i ZSRR).

29 grudnia 1942 r. został zaprzysiężony przez ppłk. Michała Protasewicza, ps. Rawa. Przeszedł kurs odprawowy w Audley End, a następnie praktykę w Oddziale II (wywiad) Sztabu Naczelnego Wodza. Zaprzysiężony na rotę ZWZ/AK w Audley End, awansowany na stopień podporucznika ze starszeństwem od 13 marca 1943 r. W nocy z 13 na 14 marca 1943 r. zrzucony do okupowanej Polski w ramach operacji lotniczej „Tile” – z samolotu Halifax DT-725 „J” z bazy Tempsford. Lądował w okolicach Kielc, na placówce „Olcha 606”, w towarzystwie por. Oskara Farenholca „Suma”, por. Janusza Prądzyńskiego „Trzy” i ppor. Jana Rostworowskiego „Mata”.