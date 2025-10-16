Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 18.10.2025 02:02 Publikacja: 16.10.2025 21:00
Jerzy Iwanow-Szajnowicz (1911–1943) na krótko przed wybuchem II wojny światowej, 1939 r. Zdjęcie z prywatnego archiwum Leonardy Lambrianidu
Foto: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Prowadzony na miejsce kaźni nie zamierzał poddać się bez walki. Choć skrępowany, znalazł w sobie siłę, by wyswobodzić dłonie z kajdanek i rzucić się do rozpaczliwej ucieczki. Był to jego ostatni bunt przeciwko śmierci. Strzał padł niemal natychmiast – niemiecki żołnierz trafił, ale tylko ranił. Jerzy osunął się na ziemię półprzytomny. Gestapowcy dopadli go i zaciągnęli na miejsce kaźni, przywiązując go do drewnianych belek, by tym razem już nie wyrwał się przeznaczeniu. Obok stanął ksiądz, który przed chwilą udzielił mu spowiedzi. Drżącym głosem błagał katów, żeby odstąpili – by nie dopełniali haniebnego czynu, strzelając do rannego człowieka. Lecz oprawcy byli nieubłagani. Wyrok miał zostać wykonany i będzie wykonany! Kiedy pluton egzekucyjny uniósł karabiny, on oprzytomniał i zebrał w sobie resztkę sił. W ostatnim akcie niezłomności uniósł głowę i zawołał donośnie, by słyszeli go wszyscy obecni: „Niech żyje Polska! Niech żyje Grecja!”. Chwilę później salwa przecięła powietrze. Jerzy Iwanow-Szanjowicz został zamordowany przez Niemców w dzielnicy Kiesariani w Atenach – słynnym miejscu straceń żołnierzy greckiego podziemia. Rozstrzelano go wraz z czterema członkami jego grupy sabotażowej. Był 4 stycznia 1943 r.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
17 października 1849 r., 176 lat temu, w Paryżu zmarł Fryderyk Franciszek Chopin. Banalnym zdaje się pisanie o n...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Legenda o Nessie, potworze z Loch Ness, liczy sobie setki lat. Wiara w istnienie Nessie uwiarygodniła fotografię...
Od ogromu czerwonych wydm pustyni i prawdziwie apokaliptycznego zachodu Słońca, po głębokie wąwozy kanionu Fish...
Po niemal 40 latach od ostatniej wizyty w Nowym Jorku widzimy zmiany w Wielkim Jabłku. Miasto wspięło się jeszcz...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
I wojna światowa obnażyła gorzką ironię: różne Nagrody Nobla konkurowały ze sobą, służąc sprzecznym celom. Nagro...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas