Fragment książki Jarosława Molendy „Tajemnice Nagrody Nobla”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. Tytuł, lead, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.

Rosyjski fizyk zajmujący się bombą wodorową, dysydent prawny Andriej Sacharow (Nagroda Pokojowa w 1975 roku) oświadczył, że badania jądrowe muszą być kontynuowane, aby zapewnić nam potrzebną energię. Na drugim biegunie jest Międzynarodowa Organizacja Lekarzy Zapobiegających Wojnie Nuklearnej (Nagroda w 1985 roku), która ostrzegała, że w ten sposób niebezpiecznie stajemy się sługami i możliwymi celami naszych technologii.