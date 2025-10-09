Reklama

Tajemnice Pokojowej Nagrody Nobla

I wojna światowa obnażyła gorzką ironię: różne Nagrody Nobla konkurowały ze sobą, służąc sprzecznym celom. Nagrody pokojowe sprzeciwiały się konfliktom zbrojnym, ale nagrody z fizyki i chemii honorowały odkrycia, które rodziły technologie rozszerzające i nasilające wojnę.

Publikacja: 09.10.2025 21:00

Medal noblowski, który otrzymała Rigoberta Menchú Tum, eksponowany w Museo del Templo Mayor w Meksyk

Medal noblowski, który otrzymała Rigoberta Menchú Tum, eksponowany w Museo del Templo Mayor w Meksyku

Foto: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0

Jarosław Molenda

Fragment książki Jarosława Molendy „Tajemnice Nagrody Nobla”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. Tytuł, lead, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.

Rosyjski fizyk zajmujący się bombą wodorową, dysydent prawny Andriej Sacharow (Nagroda Pokojowa w 1975 roku) oświadczył, że badania jądrowe muszą być kontynuowane, aby zapewnić nam potrzebną energię. Na drugim biegunie jest Międzynarodowa Organizacja Lekarzy Zapobiegających Wojnie Nuklearnej (Nagroda w 1985 roku), która ostrzegała, że w ten sposób niebezpiecznie stajemy się sługami i możliwymi celami naszych technologii.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
W piątek, 13 października 1307 r., na rozkaz króla Francji Filipa Pięknego aresztowano większość tem
Historia świata
Upadek imperium templariuszy
„Alchemik Sędziwój” – obraz Jana Matejki z 1867 r.
Historia świata
Alchemicy – ich porażki i sukcesy
Wizerunek Mendoga z „Sarmatiae Europeae descriptio...” Aleksandra Gwagnina (1578)
Historia świata
Litwin utracony. Historia pewnej tożsamości
Po lewej: miniatura na pierwszej stronie „Traktatu o nadziei” (fr. „Traité de l'espère”) przedstawia
Historia świata
Całun Turyński ma 2000 lat
Głód towarzyszy ludzkości od zarania dziejów.
Historia świata
Głód – broń masowego rażenia
Reklama
Reklama
e-Wydanie