Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 04:12 Publikacja: 09.10.2025 21:00
Medal noblowski, który otrzymała Rigoberta Menchú Tum, eksponowany w Museo del Templo Mayor w Meksyku
Foto: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0
Fragment książki Jarosława Molendy „Tajemnice Nagrody Nobla”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. Tytuł, lead, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.
Rosyjski fizyk zajmujący się bombą wodorową, dysydent prawny Andriej Sacharow (Nagroda Pokojowa w 1975 roku) oświadczył, że badania jądrowe muszą być kontynuowane, aby zapewnić nam potrzebną energię. Na drugim biegunie jest Międzynarodowa Organizacja Lekarzy Zapobiegających Wojnie Nuklearnej (Nagroda w 1985 roku), która ostrzegała, że w ten sposób niebezpiecznie stajemy się sługami i możliwymi celami naszych technologii.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
To dziwna historia, pełna zagadek, niejasności i przekłamań, która niezmiennie rozpala ciekawość kolejnych pokol...
Zwykle myślimy o nich jako o szarlatanach lub szaleńcach, którzy stawiali sobie nieosiągalne cele. Dla większośc...
Litewskość przez stulecia ewoluowała – od pogańskiej i ruskiej ku polsko-szlacheckiej, obywatelskiej. Droga ku n...
Podważanie autentyczności Całunu Turyńskiego jako płótna, w które owinięto po męczeńskiej śmierci Jezusa z Nazar...
Chleb i woda – symbole życia – w rękach polityków mogą stać się narzędziem śmierci. Historia pokazuje, że głód b...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas