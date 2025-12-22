Santiago, miasto św. Jakuba

Zagadkowe losy szczątków apostoła

Jakim cudem szczątki Jakuba trafiły do Composteli? Opowieści jest wiele, ale wszystko to legendy. Dowodów historycznych nie ma żadnych. Najpopularniejsza z legend opowiada, że ciało Jakuba dotarło od syryjskich brzegów do północno-zachodniego zakątka Hiszpanii w drewnianej łodzi bez wioseł. Położone (wyrzucone przez morze?) na kamieniu, cudownie roztopiło się, a skała otoczyła je niczym sarkofag. Niedługo później dzikie bestie, hiszpańskie byki, zaciągnęły sarkofag do zamku lokalnej władczyni, pogańskiej królowej, która widząc cud, nawróciła się na chrześcijaństwo i pochowała ciało św. Jakuba w swoim zamku. Czy wiedziała czyjego dokonuje pochówku? Nie wiadomo. Tyle legenda, ale jest i bardziej racjonalne wyjaśnienie.

Ołtarz główny katedry nad grobem św. Jakuba Foto: bogusław chrabota (5)

Kiedy w VII w. Jerozolimę zajęli Arabowie, chrześcijanie wysłali narażone na zniszczenie relikwie św. Jakuba do bezpieczniejszego miejsca, czyli na tereny wizygockiej Hiszpanii, do miejsca, gdzie prowadził swoją akcję apostolską. Nie można tego wykluczyć, acz trzeba pamiętać, że tereny dzisiejszej Composteli były przez ponad dwie dekady (711–739) w muzułmańskich rękach. Grób św. Jakuba „odkryto” w roku 813 i odtąd datuje się ruch pielgrzymkowy. Pierwszym udokumentowanym pielgrzymem, który odwiedził grotę z sarkofagiem świętego, był w 950 r. francuski biskup Le Puy Godescalco.

„Wielkie cuda” i legendy

Ślady pielgrzymek z IX wieku znajdujemy nie tylko na miejscu w Composteli, ale też na monetach Karola Wielkiego. Z tym ostatnim wiąże zresztą św. Jakuba ważna legenda. To właśnie apostoł miał wskazać we śnie Karolowi Wielkiemu drogę do swojego grobu. Szlak, z którego od tamtego czasu korzystają miliony. Drogę pątników przerwano w dramatyczny sposób od tamtej pory tylko raz. W roku 997, kiedy miasto zdobył i zburzył Almanzor, władca Kordoby. Grobu jednak nie tknął; gdyby go zniszczył, jak niedługo później kalif Al-Hakim z dynastii Fatymidów Grób Boży w Jerozolimie, rekonkwista potoczyłaby się dużo szybciej i zapewne brutalniej. Pośród milionów ludzi, którzy co roku w trudzie i znoju, pośród burz i deszczów, w pyle wyschniętych dróg, często spragnieni i głodni, nierzadko chorzy i kalecy, wynędzniali i umierający wędrowali z całej Europy do Santiago, rodziły się tysiące podań i legend. Mówiono o wielkich cudach, nawróceniu grzeszników, przywracaniu do życia zmarłych, chorobach, które odchodziły, kalectwie, które mijało.

Siła świętego Jakuba była niezwykła. Jego cudotwórcza moc – wszechpotężna. Do naszych czasów zachowała się legenda z XII w. o niemieckich pielgrzymach, którzy odbywali drogę z synem. Chłopiec został niesłusznie pomówiony przez gospodarza, u którego cała grupa była w gościnie, o kradzież srebrnego kielicha. Syna pielgrzymów powieszono. Dopiero później kielich znalazł się w torbie innego człowieka. Mimo tragedii rodzice chłopca dotarli do Santiago de Compostela, gdzie modlili się do wielkiego apostoła. W drodze powrotnej zobaczyli swego syna żywego – wiszącego na szubienicy, lecz podtrzymywanego przez św. Jakuba. Udali się do sędziego i opowiedzieli mu o tym cudzie. Sędzia stwierdził, że ich syn jest tak samo żywy, jak piekące się właśnie kury. Na te słowa kury ożyły i uciekły. Od tamtego czasu kury stanowią nieodłączny symbol ikonografii powiązanej ze świętym Jakubem.

Muszla św. Jakuba

Podobnie jak muszla. Muszla bardzo szczególna, konkretnego gatunku małży, przegrzebka, zwana „muszlą świętego Jakuba”. Skąd ten symbol? Nie do końca wiadomo. Santiago de Compostela leży na zachodnich stokach Gór Kantabryjskich, 35 km od morza. W górach małże nie występują. Jest ich za to pełno na wybrzeżu, dokąd prowadzą drogi z Santiago. Nie ma w tym wiele dziwnego, że pątnicy miesiącami wędrujący pieszo do miasta Jakuba wybierali się dalej, na wybrzeże oceanu, do nadmorskiej miejscowości Fisterra (łac. finis terrae – „koniec ziemi”), którą uważano błędnie za najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Europy. Dla pielgrzymów była to prawdziwa krawędź świata, za którą kłębiła się tylko nieskończoność. Metafizyczne odmęty nieprzebytych, pełnych potworów i tajemnic mórz. Trzeba było zajrzeć w głąb tej tajemnicy, skoro już się tu doszło. Skoro jakoś się przetrwało drogę z Paryża, Augsburga, Wrocławia czy Gdańska, bo odnogi Camino de Santiago prowadziły z każdego zakątka Europy.