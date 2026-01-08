Reklama

Doktryna Monroe: jak USA zdominowały zachodnią półkulę

Wraz z narodzinami amerykańskiej państwowości zrodził się fundamentalny dogmat o prymacie Stanów Zjednoczonych nad zachodnią hemisferą naszej planety. Wyrazicielem tej koncepcji był prezydent James Monroe, który 2 grudnia 1823 r. przedstawił ją Kongresowi. Jego doktryna – choć faktycznym autorem był sekretarz stanu John Quincy Adams – przewidywała, że żaden z amerykańskich kontynentów nie może być ani obecnie, ani w przyszłości obiektem kolonizacji.

Publikacja: 08.01.2026 11:00

Polityczna karykatura rysownika Udo Kepplera z 1913 r., krytykująca amerykańskie protektoraty w Amer

Polityczna karykatura rysownika Udo Kepplera z 1913 r., krytykująca amerykańskie protektoraty w Ameryce Łacińskiej. Przedstawia Wuja Sama w swobodnej pozie, ubranego w kamizelkę w gwiazdki i spodnie w czerwone i białe paski. Jego nogi ciągną się na południe, w kierunku Zatoki Meksykańskiej, niczym bieguny magnesu. Ten magnes przyciąga kraje Karaibów, Ameryki Środkowej i Południowej, przedstawione jako mali Latynosi w słomkowych kapeluszach i białych ubraniach

Foto: LIBRARY OF CONGRESS

Paweł Łepkowski

Amerykanie nie życzyli sobie obecności Europejczyków na zachód od 40 st. szerokości geograficznej zachodniej, a amerykańskie granice kończyły się tam, gdzie znajdował się ostatni amerykański posterunek.

Kiedy James Monroe rozpoczynał swoją prezydenturę (1817), amerykańska Unia liczyła 19 stanów. Pod koniec drugiej kadencji była większa o 5 stanów i 667 672 km kw. – obszar ponad dwukrotnie większy od terytorium współczesnej Polski. Nikt nie zadawał pytania, czy rdzenne narody kontynentu północnoamerykańskiego miały jakąkolwiek podmiotowość prawną. W dobie „ery dobrego samopoczucia” – jak nazwano rządy Monroego – realizację własnych interesów narodowych bez wtrącania się w konflikty europejskie uznano za cel najwyższy. Doktryna Monroego, wzbogacona w 1904 r. przez tzw. Uzupełnienia Theodora Roosevelta (ang.: Roosevelt Corollary), przewidywała możliwość swobodnej interwencji USA w sprawy państw Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza w dwóch przypadkach: gdy kraje te były w opinii amerykańskich polityków niestabilne politycznie lub kiedy samodzielnie nie mogły zapobiec interwencjom potęg z półkuli wschodniej. Opierając się na tym uzasadnieniu, USA przeprowadziły liczne interwencje w regionie Ameryki Łacińskiej, które przeszły do historii pod nazwą „wojen bananowych”. W następstwie konfliktu amerykańsko-hiszpańskiego w 1898 r. Kuba uzyskała pozorną niepodległość (w rzeczywistości wyspa była zależna politycznie i gospodarczo od USA), a Portoryko, Guam i Filipiny zostały oficjalnie zaanektowane przez Stany Zjednoczone. W 1903 r. Waszyngton wsparł secesję Panamy oraz dokonał zbrojnej interwencji w Nikaragui, na Haiti i Dominikanie.

RP.PL z NYT — Pierwszy wybór w nowym roku

Roczna subskrypcja RP.PL z dostępem do The New York Times!

Kliknij i sprawdź warunki!

Korzyści:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Agnieszka Łopatowska – dziennikarka i pisarka, autorka książki „Paryż to zawsze dobry pomysł”. W tle
Historia świata
Agnieszka Łopatowska: Paryż to zawsze dobry pomysł – i wyzwanie
USS Holland (SS-1) – pierwszy okręt podwodny Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych
Historia świata
Jak Holland VI odmienił historię okrętów podwodnych
Sarkofag św. Jakuba ozdobiony jest srebrem i złotem
Historia świata
Santiago, miasto św. Jakuba
Zabytki w nie swoim żywiole
Historia świata
Zabytki w nie swoim żywiole
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
„Estera i Mardocheusz piszą listy do Żydów”, obraz Aerta Geldera z 1675 r. Obecnie w: Museo Nacional
Historia świata
Kod Estery i tajemnica Purim
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama