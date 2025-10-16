Fotografia, znana jako „zdjęcie chirurga”, jest ujęciem głowy i szyi nieznanego nauce stworzenia. Zdjęcie – zrobione rzekomo przez Roberta Kennetha Wilsona, londyńskiego ginekologa – zostało opublikowane w „Daily Mail” 21 kwietnia 1934 r. Wilson miał obserwować jezioro i wówczas zobaczył potwora. Chwycił aparat i zrobił cztery zdjęcia. Tylko dwie ekspozycje wyszły w miarę wyraźnie; pierwsza podobno przedstawia małą głowę, szyję i plecy, a drugie – głowę w pozycji do nurkowania. Pierwsze zdjęcie stało się dobrze znane, drugie natomiast nie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na jego rozmycie. Przez 60 lat zdjęcie nr 1 uznawano za dowód na istnienie potwora z Loch Ness.