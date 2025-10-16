W latach 80. XX wieku z 86. piętra The Empire widać było cały Central Park rozciągający się w oddali w swej ciemnozieloności. Dziś zasłaniają go nowe gaje wieżowców, przy których warszawskie są jak domki z placów zabaw. Duże połacie miejskiego parku-giganta majaczą przed oczami dopiero na 102. piętrze wieżowca, który w 2031 r. będzie już stulatkiem.

U nas wysokość konstrukcji wyrośniętych ponad miarę mierzą (sprytnie) z iglicami. Mury The Empire State Building (nazwa od przydomku stanu Nowy Jork) kończą się na 381. metrze, a wyrastająca ponad dach iglica miała służyć do cumowania sterowców. Nic z tego nie wyszło z powodu bardzo silnych wiatrów dujących tam w górze.