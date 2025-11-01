Reklama

Wielkie Muzeum Egipskie otwarte dla zwiedzających. Po 20 latach budowy

W sobotę oficjalnie otwarto Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie. To największe na świecie muzeum poświęcone jednej cywilizacji.

Publikacja: 01.11.2025 21:05

Otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego

Otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego

Foto: Reuters, Amr Abdallah Dalsh

Agnieszka Kazimierczuk

Wielkie Muzeum Egipskie, w skrócie nazywane GEM (Grand Egyptian Museum),  zlokalizowane jest zaledwie kilometr od piramid w Gizie.  Zajmuje powierzchnię 470 000 metrów kwadratowych. Budowę kompleksu ogłoszono w 1992 roku, ale rozpoczęła się dopiero w 2005 roku. 

W muzeum zgromadzono ponad 50 000 artefaktów, w tym 3200-letni posąg Ramzesa II ważący 83 tony oraz 4500-letnią łódź faraona Chefrena, odpowiedzialnego za budowę piramid. Ekspozycje obejmują okres od czasów prehistorycznych do ery rzymskiej i są rozmieszczone w 12 głównych salach wystawowych, które otwarto w 2024 roku.

Wyprowadzka z placu Tahrir

Muzeum obejmuje 24 000 metrów kwadratowych stałej powierzchni wystawienniczej, muzeum dla dzieci, sale konferencyjne i edukacyjne, część handlową oraz duże centrum konserwatorskie. 12 głównych galerii, otwartych w zeszłym roku, eksponuje antyczne przedmioty z okresu od prehistorii do czasów rzymskich, uporządkowane tematycznie i według epoki.

Znaczna część zbiorów została przeniesiona z przeludnionego, stuletniego Muzeum Egipskiego na placu Tahrir w Kairze, a pozostałe eksponaty pochodzą z niedawnych wykopalisk,  w tym w nekropolii w Sakkarze, kolejnym kompleksie piramid i grobowców, około 23 kilometrów na południe od muzeum. Muzeum oferuje także nowoczesne technologie multimedialne, w tym prezentacje w rozszerzonej rzeczywistości, aby połączyć starożytne dziedzictwo z atrakcyjną prezentacją dla młodszych pokoleń.

Czytaj więcej

W pobiżu parku Fustat Hills znajduje się Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej
Zanim Wyjedziesz
Nowa atrakcja Egiptu za 800 milionów złotych. Wcześniej stały tu slumsy

Muzeum dla pokolenia Z

Używamy języka pokolenia Z – powiedział Ahmed Ghoneim, dyrektor generalny muzeum. - Pokolenie Z nie używa etykiet, które my, starsi ludzie, odbieramy jako osoby starsze, i woli korzystać z technologii.

Otwarcie było kilkakrotnie opóźniane, między innymi z powodu pandemii COVID-19 oraz konfliktów w regionie, takich jak kryzys w Strefie Gazy.

Oficjalne otwarcie odbyło się 1 listopada. W uroczystości  uczestniczyli światowi przywódcy oraz prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi. Muzeum jest częścią szerszych inwestycji infrastrukturalnych w Egipcie, które mają na celu wzmocnienie sektora turystycznego — ważnego źródła dochodów dla drugiej co do wielkości gospodarki Afryki.

Muzeum ma znaczenie nie tylko kulturowe, ale i ekonomiczne, ponieważ zwiększenie napływu turystów ma przynieść ważne wpływy walutowe dla kraju. W obliczu wyzwań, takich jak kradzieże artefaktów i zagrożenia bezpieczeństwa, placówka stanowi również symbol odbudowy ochrony dziedzictwa.

Źródło: rp.pl

