Wielkie Muzeum Egipskie otwarte dla zwiedzających. Po 20 latach budowy

Wielkie Muzeum Egipskie, w skrócie nazywane GEM (Grand Egyptian Museum), zlokalizowane jest zaledwie kilometr od piramid w Gizie. Zajmuje powierzchnię 470 000 metrów kwadratowych. Budowę kompleksu ogłoszono w 1992 roku, ale rozpoczęła się dopiero w 2005 roku.

Reklama Reklama

W muzeum zgromadzono ponad 50 000 artefaktów, w tym 3200-letni posąg Ramzesa II ważący 83 tony oraz 4500-letnią łódź faraona Chefrena, odpowiedzialnego za budowę piramid. Ekspozycje obejmują okres od czasów prehistorycznych do ery rzymskiej i są rozmieszczone w 12 głównych salach wystawowych, które otwarto w 2024 roku.

Wyprowadzka z placu Tahrir

Muzeum obejmuje 24 000 metrów kwadratowych stałej powierzchni wystawienniczej, muzeum dla dzieci, sale konferencyjne i edukacyjne, część handlową oraz duże centrum konserwatorskie. 12 głównych galerii, otwartych w zeszłym roku, eksponuje antyczne przedmioty z okresu od prehistorii do czasów rzymskich, uporządkowane tematycznie i według epoki.

Znaczna część zbiorów została przeniesiona z przeludnionego, stuletniego Muzeum Egipskiego na placu Tahrir w Kairze, a pozostałe eksponaty pochodzą z niedawnych wykopalisk, w tym w nekropolii w Sakkarze, kolejnym kompleksie piramid i grobowców, około 23 kilometrów na południe od muzeum. Muzeum oferuje także nowoczesne technologie multimedialne, w tym prezentacje w rozszerzonej rzeczywistości, aby połączyć starożytne dziedzictwo z atrakcyjną prezentacją dla młodszych pokoleń.