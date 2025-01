Strefa Gazy: ofiara mocarstw czy ojczyzna terroryzmu?

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kalendarium konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami Palestyński ruch islamistyczny Hamas rozpoczął w sobotę największy od lat atak na Izrael, wystrzeliwując ze Strefy Gazy serię rakiet i wysyłając bojowników przez granicę.

Do pierwszych napaści arabskich doszło już w 1920 r. Atakowano Żydów i ich mienie, na co osadnicy zareagowali utworzeniem paramilitarnej samoobrony, znanej pod nazwą Hagana. Rok później obie społeczności starły się na ulicach Jaffy, a w celu uspokojenia arabskich nastrojów Londyn ograniczył napływ Żydów do Palestyny. Jednak gdy w 1929 r. pogromy Żydów zaczęły się ponownie, władze mandatowe utworzyły specjalną komisję. Ta wykazała w raporcie, że palestyńscy Arabowie nie są przygotowani do utworzenia samodzielnego państwa. Na tle żydowskiej społeczności byli zbyt biedni, słabi ekonomicznie oraz intelektualnie. Raport wskazywał, że jedyną metodą rozwoju Palestyny była imigracja Żydów tworzących nowoczesne kibuce. Tyle że kolejne fale aliji wywołały jeszcze większą wrogość wśród Palestyńczyków, co z kolei stało się kluczowym czynnikiem budowy ich narodowej tożsamości. Ograniczenia żydowskiej imigracji oraz nabywania ziemi można było jednak łatwo obejść, a to przyczyniło się do rozwarstwienia ekonomicznego. Robotnicy arabscy zarabiali mniej od żydowskiej konkurencji. Arabowie nie mieli dostępu do edukacji, służby zdrowia oraz kapitałów. Pozbawieni ziemi chłopi zaludnili slumsy Jaffy i Hajfy, stając się masą ludzką podatną na ideologię nacjonalizmu.

W 1930 r. arabski przywódca szejk Izz ad-Din al-Kassam założył antysyjonistyczną organizację paramilitarną Czarna Ręka. Mobilizował Palestyńczyków do obrony stanu posiadania i odrębności narodowej. Ożywienie polityczne sprzyjało napięciom. Jesienią 1935 r. port w Jaffie stał się areną incydentu, który sprowokował antyżydowskie powstanie. Podczas rozładunku cementu pękła jedna ze skrzyń, a z wnętrza wyspały się karabiny i amunicja. Brytyjska kontrola odkryła arsenał należący do Hagany. Oburzeni Arabowie zorganizowali strajk generalny. Natomiast emir al-Kassam podjął decyzję o rozpoczęciu zbrojnego powstania, ogłaszając dżihad, czyli świętą wojnę, z Żydami oraz Brytyjczykami. Zapłonęły kibuce, Żydów mordowano, choć samoobrona nie pozostawała dłużna. Uroczyste pogrzeby arabskich ofiar uznanych za świętych sprawy palestyńskiej tylko podgrzewały sytuację. Powstanie rozgorzało na dobre w 1936 r., gdy arabskie bojówki zmasakrowały konwój żydowskich ciężarówek. Pogrzeb jednego z zastrzelonych kierowców w Tel Awiwie przerodził się tym razem w pogrom arabskiej ludności. To wówczas żydowski przywódca Dawid Ben Gurion rzucił hasło bezpieczeństwa, które może zapewnić jedynie społeczeństwo w 100 procentach żydowskie, które egzystuje wyłącznie na żydowskiej ziemi.

Choć armia brytyjska spacyfikowała obie strony konfliktu, kolejną falę radykalizacji wywołała II wojna światowa. Arabowie nie ukrywali sympatii do III Rzeszy, obiecując sobie, że przy zbrojnej pomocy nazistów wypędzą Żydów z Palestyny. Społeczność żydowska, poznając przerażającą prawdę o Holokauście, przygotowywała zbrojną odpowiedź na plany eksterminacji.