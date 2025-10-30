Jej początków należy szukać w Europie Zachodniej. Czerwona flaga pojawiła się w czasie rewolucji francuskiej (1789–1799), a Komuna Paryska w 1871 r. utrwaliła ten symbol społecznego buntu. Natomiast czarne flagi zaczęły pojawiać się w Europie w latach 80. XIX w., w środowiskach anarchistów i ruchu anarchosyndykalistycznym (Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia). Połączenie czerwieni i czerni powstało w efekcie zbiegu dwóch rewolucyjnych nurtów jako symbol walki i sprzeciwu. Warto dodać, że czerwono-czarne barwy były też znane w środowiskach robotniczych Królestwa Polskiego podczas rewolucji 1905 r. Do Ukrainy symbolika ta dotarła pod koniec I wojny światowej – podczas wojny domowej w Rosji. Nestor Machno, przyzywany często dzisiaj, i jego oddziały w latach 1918–1921 używali czarnych i czerwono-czarnych flag, odwołując się do zachodnioeuropejskiej tradycji anarchistycznej.