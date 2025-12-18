Reklama

Wschód Ziemi i cena podboju kosmosu

W Wigilię Bożego Narodzenia 1968 r. NASA przeprowadziła kolejną transmisję na żywo – jednej z najważniejszych w historii ludzkości misji, mającej na celu znalezienie dogodnego miejsca do lądowania na Księżycu.

Publikacja: 18.12.2025 21:00

Słynna fotografia „Wschód Ziemi” – zdjęcie wykonał William (Bill) Anders 24 grudnia 1968 r.

Słynna fotografia „Wschód Ziemi” – zdjęcie wykonał William (Bill) Anders 24 grudnia 1968 r.

Foto: NASA/ Bill Anders

Jacek Pałkiewicz

Taki wybór terminu miał zagwarantować rekordową widownię i najlepszy wydźwięk promocyjny. I faktycznie oglądalność była wyjątkowa. Na początku dowódca misji Frank Borman omówił pokrótce zajęcia, jakimi zajmowali się astronauci tego dnia, a potem każdy z członków załogi podzielił się z widzami swoją opinią na temat tego, co zrobiło na nim największe wrażenie. Następnie telewidzowie mogli podziwiać z wysokości 100 km widoki, jakie miała za iluminatorem swojego statku załoga Apollo 8. Na zakończenie przekazu trzej astronauci przeczytali pierwsze dziesięć wersów księgi Rodzaju: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość”. Na sam koniec Borman pozdrowił widzów słowami, które warto powtórzyć i dzisiaj: „Załoga Apollo 8 kończy ten program, życząc dobrej nocy, powodzenia i Wesołych Świąt – i niech was Bóg błogosławi, was wszystkich, na tej dobrej Ziemi”.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Syberia – kraina, w której cywilizacja jest odległym wspomnieniem, gdzie króluje nieuchwytny majesta
Historia świata
Planeta Syberia według Jacka Pałkiewicza
Władimir Putin, były agent KGB, który stał się demonstracyjnie wyznawcą prawosławia, doprowadził do
Historia świata
Czy nawoływanie do jedności prawosławia służy Moskwie?
Generał porucznik George Patton z generałem majorem Walterem Robertsonem podczas przeglądu wojsk ame
Historia świata
Generał George Patton. Śmierć bohatera wojennego
Model francuskiego okrętu podwodnego Plongeur na wystawie w Muzeum Niemieckim w Monachium. Model prz
Historia świata
Okręty podwodne z napędem mechanicznym
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Tajemnica Bafometa wyjaśniona
Historia świata
Tajemnica Bafometa wyjaśniona
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama