Wschód Ziemi i cena podboju kosmosu

Taki wybór terminu miał zagwarantować rekordową widownię i najlepszy wydźwięk promocyjny. I faktycznie oglądalność była wyjątkowa. Na początku dowódca misji Frank Borman omówił pokrótce zajęcia, jakimi zajmowali się astronauci tego dnia, a potem każdy z członków załogi podzielił się z widzami swoją opinią na temat tego, co zrobiło na nim największe wrażenie. Następnie telewidzowie mogli podziwiać z wysokości 100 km widoki, jakie miała za iluminatorem swojego statku załoga Apollo 8. Na zakończenie przekazu trzej astronauci przeczytali pierwsze dziesięć wersów księgi Rodzaju: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość”. Na sam koniec Borman pozdrowił widzów słowami, które warto powtórzyć i dzisiaj: „Załoga Apollo 8 kończy ten program, życząc dobrej nocy, powodzenia i Wesołych Świąt – i niech was Bóg błogosławi, was wszystkich, na tej dobrej Ziemi”.