Reklama

O dwóch takich, którzy zmienili USA w eksportera gazu i ropy

Stany, które przez dziesiątki lat musiały importować ogromne ilości ropy naftowej, nagle wyprzedziły Rosję i Arabię Saudyjską w jej wydobyciu i eksporcie. A stało się to za sprawą dwóch inżynierów.

Publikacja: 23.10.2025 21:00

Pompy pneumatyczne widoczne nad szybami naftowymi w złożu Bakken w Dakocie Północnej

Pompy pneumatyczne widoczne nad szybami naftowymi w złożu Bakken w Dakocie Północnej

Foto: Daniel Acker/Bloomberg

Ryszard Tadeusiewicz

Pierwszy z owych inżynierów nazywał się George P. Mitchell (1919–2013). W małym miasteczku Dish w Teksasie nakazał w 1990 r. wywiercić szyb, który nazwano SH Griffin #4. Szyb ten dotarł do złoża gazu „ochrzczonego” Barnett, ale złoże to składało się z gęstej skały łupkowej (gęściejszej niż beton!), w której gaz był uwięziony w drobnych zamkniętych szczelinach. Takie złoża znano już wtedy, ale wszyscy wiedzieli, że tego gazu wydobyć się nie da, bo był uwięziony w skale i nie mógł przepłynąć do odwiertu i na powierzchnię.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Palestyńska młodzież rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas starć na przejściu granicznym
Historia świata
Sekretny plan Ariela Szarona
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Bitwa pod Azincourt (25 października 1415 r.) była największą w historii klęską francuskiego rycerst
Historia świata
Azincourt – angielski Grunwald
Jerzy Iwanow-Szajnowicz (1911–1943) na krótko przed wybuchem II wojny światowej, 1939 r. Zdjęcie z p
Historia świata
Jerzy Iwanow-Szajnowicz – śmierć w cieniu Akropolu
„Śmierć Fryderyka Chopina” – obraz Felixa-Josepha Barriasa z 1885 r.
Historia świata
Fryderyk Chopin. W hołdzie Geniuszowi
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Dzięki „zdjęciu chirurga” (wykonanemu w 1934 r.) jezioro Loch Ness zyskało atrakcję turystyczną, na
Historia świata
Wiara tworzy potwory: Nessie
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie