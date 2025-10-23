Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 23.10.2025 21:05 Publikacja: 23.10.2025 21:00
Pompy pneumatyczne widoczne nad szybami naftowymi w złożu Bakken w Dakocie Północnej
Foto: Daniel Acker/Bloomberg
Pierwszy z owych inżynierów nazywał się George P. Mitchell (1919–2013). W małym miasteczku Dish w Teksasie nakazał w 1990 r. wywiercić szyb, który nazwano SH Griffin #4. Szyb ten dotarł do złoża gazu „ochrzczonego” Barnett, ale złoże to składało się z gęstej skały łupkowej (gęściejszej niż beton!), w której gaz był uwięziony w drobnych zamkniętych szczelinach. Takie złoża znano już wtedy, ale wszyscy wiedzieli, że tego gazu wydobyć się nie da, bo był uwięziony w skale i nie mógł przepłynąć do odwiertu i na powierzchnię.
