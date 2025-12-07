Aktualizacja: 07.12.2025 20:59 Publikacja: 07.12.2025 20:12
Sygnatariusze listu wskazują na niemieckie instytucje kultury, które promują książkę Grzegorza Rossolińskiego-Liebe „Polnische Bürgermeister und der Holocaust”, której tezy sugerują, jakoby polscy burmistrzowie byli „kluczową grupą” w nazistowskim aparacie zagłady i „równoprawnymi partnerami” okupanta.
„Szczególne zdumienie wywołuje prezentacja książki, która w sposób manipulacyjny przerzuca odpowiedzialność za zbrodnie narodowo-socjalistycznego reżimu niemieckiego na naród polski, w instytucji, która znajduje się w willi Wannsee. To właśnie tam 20 stycznia 1942 r. odbyła się konferencja najważniejszych przedstawicieli rządu niemieckiego i policji pod przewodnictwem SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Tam zostały ustalone szczegóły dotyczące realizacji „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie”, czyli wymordowania wszystkich europejskich Żydów. Czy przedstawiciele tego muzeum nie mają wiedzy i świadomości tego, kto dokonał zbrodni Shoah, czy też w sposób otwarty sprzeniewierzają się powierzonej im misji? Podobnie Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien w Wiedniu, noszący imię Szymona Wiesenthala – polskiego Żyda (1908-2005) ze Lwowa, który był więźniem niemieckiego obozu janowskiego we Lwowie, a 89 członków jego rodziny zginęło w obozie śmierci w Bełżcu. On sam był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych: Płaszów, Gross-Rosen, Buchenwald i Mauthausen, cudem unikając śmierci. Czy Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien w Wiedniu w zaledwie 80 lat po zakończeniu II wojny światowej już nie pamięta losu swojego patrona, który poświęcił życie ściganiu nazistowskich zbrodniarzy??” – napisali.
„Jako polskie środowisko naukowe z całą stanowczością odrzucamy główną tezę jako fałszywą, sprzeczną z prawdą historyczną i nierzetelną naukowo” – czytamy w liście. Sygnatariusze podkreślają, że przerzucanie odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy na okupowany naród polski w instytucjach powołanych do dokumentowania ludobójstwa, takich jak willa w Wannsee, czy też Dom Polsko-Niemiecki w Berlinie, budzi ich „głębokie zaniepokojenie”.
Przytaczają przykład historycznego nadużycia. Na okładce promowanej książki oraz w materiałach spotkań wykorzystano wizerunek Juliana Spitosława Kulskiego, wojennego komisarycznego burmistrza Warszawy. Sygnatariusze przypominają, że Kulski działał za zgodą Polskiego Państwa Podziemnego i Rządu RP na uchodźstwie, a insynuowanie jego udziału w Zagładzie jest „jawnym zakłamaniem historii”. „Warto podkreślić, że Julian Spitosław Kulski sam miał żydowskie pochodzenie. (...) W czasie wojny Kulski ukrywał Żydów we własnym mieszkaniu. (...) Dziesiątki tysięcy polskich obywateli żydowskiego pochodzenia zawdzięczało mu życie” – piszą autorzy listu, przypominając, że został on pośmiertnie uhonorowany za ratowanie Żydów, a jego pradziadkiem był naczelny rabin Warszawy Dow Ber Meisels.
Sygnatariusze listu podkreślają, że ich celem nie jest konfrontacja, lecz obrona prawdy historycznej, która jest fundamentem dobrych relacji polsko-niemieckich. Wskazują, że Niemcy są „dobrym sąsiadem i kluczowym partnerem”, jednak relacje te muszą opierać się na rzetelnym dialogu, a nie na odwracaniu ról między katem a ofiarą.
Autorzy przypominają o tragicznym bilansie okupacji, w której Polska straciła około 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów, a administracja była całkowicie podporządkowana terrorowi okupanta.
Powołują się również na krytyczne recenzje naukowe pracy Grzegorza Rossolińskiego-Liebe przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, które „wskazują na tendencyjny dobór faktów i pomijanie kontekstu terroru w promowanej przez niemieckie instytucje narracji”.
„Z recenzji autorstwa dra Damiana Sitkiewicza wynika, że publikacja nosi znamiona publicystyki, co przejawia się tendencyjnym doborem faktów, dywagacjami i spekulacjami, a także celowym pomijaniem elementarnego kontekstu historycznego, takiego jak rasistowska polityka Niemiec. Poprzez użycie bezosobowych sformułowań, autor minimalizuje rolę i sprawstwo Niemców, dążąc do fałszywego zrównania polskich burmistrzów z okupantami jako rzekomo równoprawnych partnerów w realizacji zbrodni. Ostatecznym celem tych zabiegów jest przekonanie czytelnika, jakoby lokalni urzędnicy polscy w Generalnym Gubernatorstwie byli współodpowiedzialni za zagładę Żydów” – czytamy w liście otwartym.
Apelują też o zachowanie etycznego podejścia do badań naukowych oraz rzetelność i uczciwość.
„Pamięć o zbrodniach narodowo-socjalistycznego reżimu niemieckiego powinna być dla nas przestrogą. Jesteśmy winni zachować pamięć ofiar, które już nie mogą same mówić” – kończą swój apel.
List został przesłany do wiadomości różnych instytucji kultury i nauki w Polsce, USA, Niemczech, Austrii oraz Izraelu.
Grażyna Adamska - działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Solidarności Walczącej (1985-1990), historyk sztuki, grafik.
Artur Adamski - działacz NZS i Solidarności Walczącej (1985-1990), autor książek i publicysta.
Dr hab. Piotr Badyna, prof. UWr - Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - IPN.
Dr Czesław Bielecki - architekt.
Dr Teresa Bochwic - opozycjonistka w PRL, dziennikarka.
Małgorzata Bochwic-Ivanovska - była dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie, dyrektor zarządzająca warszawskiego biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Małgorzata Bogusz - Prezes Zarządu Fundacji Kulskich.
Przemysław Bogusławski - działacz opozycji antykomunistycznej z Wrocławia.
Dariusz Boho - działacz NZS (1984-1988), dziennikarz.
Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Dr Paweł Brudek - historyk.
Prof. dr hab. Sławomir Buryła - literaturoznawca.
Robert Chmielarczyk - działacz NZS (1985-1991), publicysta, dziennikarz, animator i promotor muzyki klasycznej.
Adam Chojnacki.
Marcin Chumiecki - założyciel oraz pierwszy dyrektor Polskiej Misji w Orchard Lake w Michigan, w USA.
Prof. dr hab. Andrzej Chwalba - Uniwersytet Jagielloński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Maria Czarnecka - architekt z Wrocławia.
Eugeniusz Dedeszko-Wierciński - działacz NZS i SW (1983-1990), wydawca i publicysta.
Jakub Deka - przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
Hanna Dobrowolska - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Janusz Dorosiewicz - Prezes Polskiej Fundacji Ronalda Reagana, Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy.
Halina Drzazgowska - ocalona z rzezi Wołyńskiej.
Jerzy Dul - działacz opozycji antykomunistycznej (1981-89), członek zarządu Stowarzyszenia Niezłomni.
Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – historyk.
Prof. dr hab. Piotr Franaszek - Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Justyna Galant - Uniwersytet Warszawski.
Magdalena Gawlik - Prezes Fundacji Idea Artis Poloniae.
Dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr - Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Wiesława Goryczka - działaczka opozycji antykomunistyczne.
Dr hab. August Grabski - historyk, Uniwersytet Warszawski.
Piotr Gulczyński - Członek Rady Fundacji Kulskich, w latach 2000-2014 Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy”.
Prof. nadzw. dr hab. Robert Gwiazdowski - profesor prawa na Uczelni Łazarskiego.
Marek Hackemer - działacz NZS (1980-1982), informatyk.
Prof. Mikołaj Iwanow - Uniwersytet Opolski, przewodniczący zarządu Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”.
Prof. Tadeusz Janicki - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.
Janina Jankowska „Jasia” - sanitariuszka, II Obwód „Żywiciel” AK.
Dr Łukasz Jasina - historyk i dziennikarz.
Dr n. med. Mirosław Jasiński - pediatra, neurolog dziecięcy.
Bogusław Kamola ps. Hipek - żołnierz AK, Zgrupowanie „Żyrafa”.
Zofia Antonina Kawałek z d. Kulska - prawnuczka Juliana Spitosława Kulskiego.
Jolanta Kessler-Chojecka - dziennikarka, reżyser filmów dokumentalnych.
Prof. Marek Kornat - sowietolog, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Roman Kowalczyk - były Dolnośląski Kurator Oświaty, historyk.
Mariusz Kowalski - dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
Dr Andrzej Krajewski - historyk.
Bernadeta Kruk-Manasterska - działaczka NZS (1985-1989), historyk.
Julian S. Kulski II - wnuk Juliana Spitosława Kulskiego.
Stefan T. Kulski - wnuk Juliana Spitosława Kulskiego.
Edward Leszczyński - autor książek o zbrodniach niemieckich na dzieciach.
Prof. dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski - dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi.
Jerzy Malinowski - działacz opozycji antykomunistycznej (1980-1989) z Wrocławia.
Prof. dr hab. Gościwit Malinowski - Uniwersytet Wrocławski.
Andrzej Manasterski - działacz NZS (1985-1990), historyk.
Wojciech Markert - kierownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego.
Paweł „Naval” Mateńczuk - pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej RP, Członek Rady Fundacji Kulskich.
Piotr Mazurek - wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady m. st. Warszawy.
Dr hab. inż. Witold Mędykowski - historyk, politolog i archiwista polsko-izraelski.
Tomasz Michałowski - wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel" i Miłośników Ich Tradycji, radny Żoliborza.
Marcin Miszczuk - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji.
Marta Morawiecka - redaktor dwutygodnika „Prawda jest ciekawa”.
Paweł Musiał - radny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Małgorzata Naimska - emeryt, Członek Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Warszawy.
Marcin Nałęcz-Niesiołowski - dyrygent, dyrektor Opery Łódzkiej.
Prof. dr hab. Andrzej Nowak - Uniwersytet Jagielloński/ Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Małgorzata Nowak - lekarz z Wrocławia.
Ppłk Jakub Nowakowski „Tomek” - żołnierz Batalionu „Zośka” i Zgrupowania „Żniwiarz” Armii Krajowej.
Ks. Dr Adam Nyk - dyrektor Polskiej Szkoły przy Ambasadzie RP w Valletcie.
Iwona Nyk - Członkini Rady Fundacji Kulskich.
Monika Odrobinska - dziennikarka, autorka książki „Dzieci Wygnane”.
Łukasz Osiecki - członek Rady Fundacji Kulskich.
Marcin Ozdarski - lekarz.
Dariusz Pawłoś - były Ambasador RP w Niemczech.
Maria Piasecka.
Maria Dorota Pieńkowska - poetka i pisarka.
Robert Pieńkowski - działacz NZS (1985-1991), historyk, nauczyciel historii Wrocławia.
Genowefa Pleskot - świadek Holocaustu.
Arkadiusz Postek - Opiekun Powstańców Warszawskich i Kombatantów.
Radosław Potrac - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Nauczyciel Roku 2023.
Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - były Ambasador RP w Niemczech.
Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA”.
Dr Łukasz Przybysz - Uniwersytet Warszawski.
Dr Dariusz Przybytek - Uniwersytet Wrocławski, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Dr Krzysztof Rak.
Bożena Ratter - pracownik emerytowany Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Wojciech Reszczyński - dziennikarz radiowy i telewizyjny.
Jadwiga Rogala - lekarz z Wrocławia.
Rafał Rogulski - dyrektor Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
Prof. dr hab. Jan Rydel - historyk, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Piotr Sałek - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji.
Dr Justyna Schulz - główny analityk w Instytucie Zachodnim.
Piotr Skwieciński - były Ambasador RP w Armenii.
Sebastian Sosiński - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.
Alex Storozynski - przewodniczący Rady Powierniczej Fundacji Kościuszkowskiej.
Urszula Stępień-Stopa.
Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold - Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Anna Stupnicka-Bando ps. Anka - sanitariuszka II obwód AK Żywiciel, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, w latach 2014-2024 prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, obecnie honorowa prezes.
Dr Dariusz Subocz - dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Barbara Sułek-Kowalska - dziennikarka.
Prof. dr hab. Mirosław Szumiło - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Michał Świokło - radny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Konrad Tarnopolski - prezes Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji.
Adw. Jacek Taylor - Przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.
Ewa Tomaszewska - Działaczka opozycji demokratycznej w PRL, NSZZ „Solidarność”.
Mgr inż. arch. Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska – Prezes Fundacji Dobry Grunt.
Hubert Trammer - w latach 2021-2024 uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu działającego przy Komisji Europejskiej.
Krzysztof Tranda - architekt, wnuk Juliana Spitosława Kulskiego.
Wanda Trandowa z domu Kulska - córka Juliana Spitosława Kulskiego.
Dr hab. Michał Urbańczyk, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza - prezes Fundacji Harlana.
Jolanta Wajda.
Marcin Wawrzyniak - sędzia Trybunału Stanu.
Małgorzata Wichowska - kustosz w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR - kierownik Pracowni Dziejów i Kultury Żydów, Uniwersytet Rzeszowski.
Prof. Piotr Wilczek - ambasador RP w Stanach Zjednoczonych (2016–2021) oraz w Wielkiej Brytanii (2022–2025).
Michał Wilski.
Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki - założyciel i długoletni prezes Straży Mogił Polskich na Wschodzie.
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski - prof. em. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Tomasz Wróblewski - prezes Warsaw Enterprise Institute.
Stefan Zadrożny „Witek” - żołnierz AK, Zgrupowanie „Żyrafa”.
Prof. Wacław Maria Zawadowski ps. Gacek - Szare Szeregi.
Prof. dr hab. Zofia Zielińska - prof. em. Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. UWr - Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski.
Wanda Zwinogrodzka - krytyk teatralny i literacki, publicystka.
Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz - doradca Prezydentów RP: Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.
