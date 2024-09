Julian Spitosław Kulski, człowiek Starzyńskiego

Volksdeutsch tłumaczy słowa Starzyńskiego

Jesienią 1939 r. Komarek miał 18 lat, w czasie wojny został volksdeutschem. Zatrudniono go jako tłumacza w referacie III/II C gestapo w al. Szucha w Warszawie. Zeznał, że co najmniej trzy razy brał udział w przesłuchaniach Stefana Starzyńskiego w budynku gestapo, od listopada do połowy grudnia 1939 r. Komarek zapamiętał prezydenta jako osobę „dobrze utrzymaną”. – Był spokojny, odpowiadał tylko na pytania, dawał zwięzłe odpowiedzi. Podczas przesłuchania nie przedstawiano mu konkretnych zarzutów, jego status był niejasny, ale był przesłuchiwany jako podejrzany – relacjonował. Dodał, że protokoły trafiały do Berlina, do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.

W 1939 r. przed świętami Bożego Narodzenia Komarek wyjechał na urlop do rodzinnego Cieszyna. Po powrocie na początku stycznia 1940 r. zapytał, co się stało ze Starzyńskim. Z ust gestapowca Hermanna Schimmanna usłyszał, że prezydent został zastrzelony „w trakcie próby ucieczki, jeszcze przed świętami”.

Zdaniem Komarka ciało pochowano niedaleko Warszawy w lesie. W zamordowaniu prezydenta mieli uczestniczyć esesmani: Schimmann, Franz Weber oraz Wilhelm Perlbach.

Dlaczego prokurator uznała jego zeznania za wiarygodne? Otóż Komarek stwierdził, że brał udział w innych przesłuchaniach oraz rewizjach. Dokładnie zapamiętał te prowadzone u zastępcy prezydenta Warszawy Juliana Spitosława Kulskiego. – Poczułem się wtedy bardzo źle i zostałem odwieziony do brata – zeznał. Epizod z tłumaczem, który zasłabł w czasie rewizji, przypomniała sobie córka wiceprezydenta Wanda.

Dowód znalazł się też w archiwum Kulskiego, które znajduje się w Archiwum Akt Nowych. Prokurator odnalazła fragment wspomnień, z którego wynikało, że w przesłuchaniu Kulskiego w domu na Żoliborzu brał udział „młody, źle wyglądający młodzieniec i poczuł się on źle, bo był chory”. To przesądziło, że słowa Komarka uznała za wiarygodne. Dodatkowo dotarła do notatki znajdującej się w aktach Najwyższego Trybunału Narodowego z 1947 r., sporządzonej w Ludwigsburgu przez polskiego oficera, który rozmawiał z gubernatorem dystryktu warszawskiego Ludwikiem Fischerem. Przyznał on, że kilka miesięcy po aresztowaniu przez gestapo Starzyński został wywieziony poza Warszawę i rozstrzelany.

Ostatnią tajemnicą związaną z zamordowaniem Starzyńskiego pozostaje miejsce, w którym Niemcy pochowali jego ciało.