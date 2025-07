W 1956 r. w Domu Turka ulokowano posterunek Milicji Obywatelskiej, a w 1979 r. przejęła go Podlasko-Mazurska Brygada WOP, po transformacji ustrojowej zaś Podlaski Oddział Straży Granicznej. Gdy pogranicznicy go opuścili, budynek stał opuszczony i niszczał. Jesienią 2005 r. odzyskali go potomkowie dawnych właścicieli, czyli rodziny Rechtmanów. Trzy lata później kupił go deweloper, który chciał urządzić galerię handlową, ale protesty mieszkańców, których wsparł prof. Tomasz Strzembosz, spowodowały, że budynek został wpisany do rejestru zabytków. W 2021 r. kupił go Instytut Pileckiego.

Pamięć o obławie augustowskiej

Pamięć o obławie augustowskiej jest żywa wśród mieszkańców północnego Podlasia do dzisiaj. W lipcu 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej, funkcjonariusze sowieckiej i polskiej bezpieki wspierani przez żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczęli obławę w lasach w rejonie Augustowa, Suwałk i Sejn.

Przeczesali obszar Puszczy Augustowskiej i zatrzymali kilka tysięcy osób. Część z nich przesłuchiwano właśnie w Domu Turka. Większość zatrzymanych została wypuszczona do domu, około 500 przekazano do dyspozycji służb bezpieczeństwa Litewskiej SRS.

Z rosyjskich dokumentów archiwalnych wynika, że 592 osoby uznano za członków „band Armii Krajowej”, Sowieci zamordowali ich w nieznanym miejscu. Historycy nazywają obławę augustowską małym Katyniem.

Śledztwo IPN w sprawie obławy augustowskiej

Przez dwadzieścia lat pion śledczy IPN w Białymstoku badał okoliczności zbrodni. 30 września 2022 roku prokurator Zbigniew Kulikowski, który prowadził postępowanie, wydał jednak postanowienie o zawieszeniu śledztwa. Dlaczego?

„W ramach śledztwa wykonano wszystkie dostępne w Polsce czynności dotyczące celu tego postępowania przygotowawczego (…) i wyczerpano całkowicie inicjatywę dowodową. Postawa strony rosyjskiej i białoruskiej uniemożliwia uzyskanie w tym śledztwie pełnej dokumentacji, na podstawie której możliwe byłoby ustalenie danych personalnych wszystkich sprawców tej komunistycznej zbrodni przeciwko ludzkości, przy czym nie można wykluczyć, iż już nie żyją. Odmowa udzielenia pomocy prawnej przez Rosję i Białoruś uniemożliwia też w tym postępowaniu wyjaśnienie wszystkich okoliczności politycznych oraz kryminalistycznych przedmiotowej zbrodni, ustalenie miejsca lub miejsc, gdzie osoby zatrzymane zostały zamordowane i następnie pogrzebane przez oprawców, a więc także uniemożliwia wykonanie prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych” – napisał w uzasadnieniu.