Abdykacja i próba wyjazdu do Ameryki

W nocy cesarz wzywa swojego aptekarza Cadeta de Gassicourta. Czyżby chciał odebrać sobie życie i uniknąć tego, co musi zrobić, kiedy wstanie słońce? Następnego dnia ogłasza swoją drugą abdykację, dyktując odezwę do Francuzów. Rozważa jak najszybszy wyjazd do Ameryki i przyjęcie obywatelstwa USA. 24 czerwca przewodniczącym Tymczasowego Rządu Francji zostaje Fouché, a „Journal de l’Empire” ogłasza, że Napoleon Bonaparte udał się do Malmaison. Cesarscy propagandziści szybko zapominają słowo „cesarz”.

Przez kolejne 21 dni Napoleon waha się, co robić. Wie, że poszukują go pruskie patrole. Zwraca się więc do rządu tymczasowego o wydanie paszportu na wyjazd do Ameryki. Prosi też o dwie fregaty, które by go tam bezpiecznie przewiozły. Ale port Rochefort blokuje 70-działowy okręt brytyjski HMS Bellerophon. Szanse na podróż do Ameryki maleją z godziny na godzinę. Dopiero 29 czerwca rząd zgadza się oddać mu dwie fregaty: Saale i Meduse, ale warunkiem jest, że ucieknie z Malmaison, zanim wkroczą tam Prusacy. Głowi się, gdzie uciekać? Do Orleanu czy Rochefort? Ale czy zdoła się przekraść na Saale?

5 lipca do Paryża wraca Ludwik XVIII. Napoleon traci fregaty. Jest w pułapce. Brytyjski admirał Henry Hotham tak rozmieszcza okręty Royal Navy, żeby Bonaparte nie wymknął się nawet w łodzi rybackiej. 14 lipca były cesarz Francuzów pisze list do brytyjskiego księcia regenta, w którym porównuje się do Temistoklesa i prosi o azyl w Anglii. Petycja pozostaje jednak bez odpowiedzi.

„Gość” Korony Brytyjskiej

Wreszcie w sobotę 15 lipca 1815 r., 210 lat temu, Napoleon wybiera godny koniec swojej kariery. O godzinie ósmej, ubrany w szary surdut nałożony na zielony mundur szaserów z czerwonymi wyłogami, wsiada na pokład francuskiego okrętu Épervier, który dostarcza go na HMS Bellerophon. Kiedy wchodzi na pokład brytyjskiego okrętu, rozlegają się gwizdki. Napoleon jest witany z należnym mu szacunkiem – jak głowa państwa. Odtąd pozostanie do końca życia „gościem” Korony Brytyjskiej.