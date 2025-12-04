Reklama

Zabójcza londyńska mgła

Obchodzimy w tym roku 1700. rocznicę pierwszego soboru w historii chrześcijaństwa. To obrady w Nicei (325 r.) rozpoczęły sojusz tronu z ołtarzem i okazały się trampoliną dla prymatu biskupa Rzymu w Kościele.

Publikacja: 04.12.2025 21:00

Smog najstraszniejsze żniwo zebrał od 5 do 9 grudnia 1952 r.: tylko w tych dniach na ostrą niewydoln

Smog najstraszniejsze żniwo zebrał od 5 do 9 grudnia 1952 r.: tylko w tych dniach na ostrą niewydolność oddechową zmarło 4 tys. londyńczyków!

Foto: columbia university

Paweł Łepkowski, Arkadiusz Stempin

Czy jest coś bardziej nudnego i sennego niż jesień w Londynie? Przez trzy miesiące miasto zalewają deszcze lub oplatają mgły. Te ostatnie są ulubioną scenografią angielskich kryminałów, szczególnie autorstwa sir Arthura Conan Doyle’a. W 1937 r. amerykański pisarz Ira Gershwin napisał tekst piosenki „A Foggy Day in London Town” (ang. „Mglisty dzień w londyńskim mieście”), a jego słynny brat George skomponował muzykę. Dzięki wykonaniu przez Freda Astaire’a stała się ona szlagierem brytyjskich i amerykańskich list przebojów. Mglisty londyński dzień wydaje się zatem niewinny, monotonny i nudny. W czasie spaceru po mieście kojarzy się z ciepłym płaszczem i parasolem, a w domu – z przytulnym fotelem, filiżanką herbaty, herbatnikami i dickensowskim kominkiem. W tym opisie czai się jednak pewien bardzo groźny szczegół. Londyńskie kominki i mgły zabiły bowiem więcej Brytyjczyków niż niemieckie bomby w czasie II wojny światowej! Razem tworzą upiorny duet, który znakomicie wyraża angielskie słowo „smog” utworzone od zbitki dwóch wyrazów: smoke (dym) i fog (mgła).

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Sobór nicejski – ikona Michaela Damaskenosa z XVI w., wykonana dla klasztoru Wrontisi na Krecie. Prz
Historia świata
Pierwszy sobór Kościoła
Brytyjski historyk Simon Mills, założyciel Fundacji „Britannic”, zorganizował naukową ekspedycję do
Historia świata
Zabytkowy złom sprzed 114 lat
Jan Matejko, „Zaprowadzenie chrześcijaństwa, 965 rok”. Matejko zdecydował się – obok sceny przyjęcia
Historia świata
Czesi, Polacy i Słowacy w retrospekcji historii
(Nie) Krótka historia sztucznej inteligencji
Historia świata
(Nie) Krótka historia sztucznej inteligencji
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Jedno z nielicznych zdjęć ukazujących Hitlera wygłaszającego przemówienie w monachijskiej Bürgerbräu
Historia świata
Nieudany zamach na Hitlera
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama