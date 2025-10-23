Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 23.10.2025 21:05 Publikacja: 23.10.2025 21:00
Palestyńska młodzież rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas starć na przejściu granicznym Netzarim w Strefie Gazy, 14 maja 2000 r. Co najmniej 14 Palestyńczyków zostało rannych, w tym czterech od ostrej amunicji, podczas starć, które wybuchły na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy
Foto: Fayez Nureldine / AFP
Fragment książki Mario Vargasa Llosy „Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Lead i śródtytuły pochodzą od redakcji.
Sam nie wiem, ilu Żydów opowiadało mi o tym, że matka premiera Ariela Szarona usypiała go w dzieciństwie taką oto kołysanką: „Nigdy nie ufaj Arabom”. I że ta matczyna nauka zawsze stanowiła kręgosłup jego polityki. Zdaje się natomiast, że Szaron zrezygnował z innej idée fixe, która swego czasu decydowała o jego działalności publicznej: z budowy Wielkiego Izraela, żydowskiego państwa w biblijnych granicach, mającego objąć Strefę Gazy i terytoria okupowane (przez Szarona nieodmiennie nazywane Judeą i Samarią). W imię tego planu obecny premier popierał tworzenie żydowskich osiedli, które wyrastały na Zachodnim Brzegu niczym grzyby po deszczu, i zawzięcie sprzeciwiał się porozumieniom z Oslo (1993–1995), zawartym między rządem Icchaka Rabina i Organizacją Wyzwolenia Palestyny Arafata, przyczyniając się w znacznym stopniu do ich fiaska.
