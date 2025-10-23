Reklama

Sekretny plan Ariela Szarona

Nie wiemy, czy plan Donalda Trumpa przyniesie Izraelczykom i Palestyńczykom trwały pokój. Tym bardziej że już premier Ariel Szaron próbował tego dokonać na początku XXI wieku. Dlaczego to mu się nie udało?

Publikacja: 23.10.2025 21:00

Palestyńska młodzież rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas starć na przejściu granicznym

Palestyńska młodzież rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas starć na przejściu granicznym Netzarim w Strefie Gazy, 14 maja 2000 r. Co najmniej 14 Palestyńczyków zostało rannych, w tym czterech od ostrej amunicji, podczas starć, które wybuchły na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy

Foto: Fayez Nureldine / AFP

Mario Vargas Llosa

Fragment książki Mario Vargasa Llosy „Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Lead i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Sam nie wiem, ilu Żydów opowiadało mi o tym, że matka premiera Ariela Szarona usypiała go w dzieciństwie taką oto kołysanką: „Nigdy nie ufaj Arabom”. I że ta matczyna nauka zawsze stanowiła kręgosłup jego polityki. Zdaje się natomiast, że Szaron zrezygnował z innej idée fixe, która swego czasu decydowała o jego działalności publicznej: z budowy Wielkiego Izraela, żydowskiego państwa w biblijnych granicach, mającego objąć Strefę Gazy i terytoria okupowane (przez Szarona nieodmiennie nazywane Judeą i Samarią). W imię tego planu obecny premier popierał tworzenie żydowskich osiedli, które wyrastały na Zachodnim Brzegu niczym grzyby po deszczu, i zawzięcie sprzeciwiał się porozumieniom z Oslo (1993–1995), zawartym między rządem Icchaka Rabina i Organizacją Wyzwolenia Palestyny Arafata, przyczyniając się w znacznym stopniu do ich fiaska.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
