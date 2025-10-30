Reklama

Agentka Churchilla: Krystyna Skarbek i jej śmiertelna gra z Gestapo

W październiku do polskich kin wszedł film „Skarbek”, brytyjsko-polsko-amerykańska produkcja w reżyserii Jamesa Marquanda. Tytułową bohaterkę zagrała Morgane Polański. A jak naprawdę wyglądało życie „ulubionego szpiega” premiera Winstona Churchilla?Już za dwa tygodnie...

Publikacja: 30.10.2025 21:00

Premier Winston Churchill (w środku, z laską), burmistrz Coventry i duchowny Kościoła anglikańskiego

Premier Winston Churchill (w środku, z laską), burmistrz Coventry i duchowny Kościoła anglikańskiego wizytują zrujnowaną katedrę w Coventry po jej zbombardowaniu przez niemieckie siły powietrzne (listopad 1940 r.). Oficjalne zdjęcie wojenne rządu Wielkiej Brytanii wykonane 28 września 1941 r.

Foto: William George Horton / Domena publiczna

Grzegorz Cygonik

Londyn, 15 czerwca 1952 r. Upalne, duszne popołudnie. Na korytarzu hotelu Shelbourne przy Kensington Palace Road rozlegają się podniesione głosy. Kilka chwil później ciszę przerywa krótki, zduszony krzyk. Kiedy pokojówka wbiegła po schodach, w drzwiach pokoju nr 10 widzi mężczyznę, który stoi nad ciałem kobiety. W dłoni trzyma zakrwawiony nóż. To koniec historii, która zaczęła się trzynaście lat wcześniej w objętej wojenną pożogą Europie.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Pole Marsowe we Lwowie – wojskowy cmentarz przylegający do Cmentarza Łyczakowskiego. Są na nim chowa
Historia świata
Pod flagą czerwono-czarną
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Traudl Junge, sekretarka Hitlera, wspominała, że jej szef lubił „śpiewać” ze swoją suką Blondi. Hitl
Historia świata
Hitler miał obsesję na punkcie wierności psów
Palestyńska młodzież rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas starć na przejściu granicznym
Historia świata
Sekretny plan Ariela Szarona
Pompy pneumatyczne widoczne nad szybami naftowymi w złożu Bakken w Dakocie Północnej
Historia świata
O dwóch takich, którzy zmienili USA w eksportera gazu i ropy
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Bitwa pod Azincourt (25 października 1415 r.) była największą w historii klęską francuskiego rycerst
Historia świata
Azincourt – angielski Grunwald
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie