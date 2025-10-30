Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 31.10.2025 14:19 Publikacja: 30.10.2025 21:00
Premier Winston Churchill (w środku, z laską), burmistrz Coventry i duchowny Kościoła anglikańskiego wizytują zrujnowaną katedrę w Coventry po jej zbombardowaniu przez niemieckie siły powietrzne (listopad 1940 r.). Oficjalne zdjęcie wojenne rządu Wielkiej Brytanii wykonane 28 września 1941 r.
Foto: William George Horton / Domena publiczna
Londyn, 15 czerwca 1952 r. Upalne, duszne popołudnie. Na korytarzu hotelu Shelbourne przy Kensington Palace Road rozlegają się podniesione głosy. Kilka chwil później ciszę przerywa krótki, zduszony krzyk. Kiedy pokojówka wbiegła po schodach, w drzwiach pokoju nr 10 widzi mężczyznę, który stoi nad ciałem kobiety. W dłoni trzyma zakrwawiony nóż. To koniec historii, która zaczęła się trzynaście lat wcześniej w objętej wojenną pożogą Europie.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Marsowe pole przy Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie to morze niebiesko-żółtych i czerwono-czarnych flag. Tak wygl...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
To nie rasa tylko sposób kontroli nad psem wydaje się mieć fundamentalny wpływ na jego psychikę, czego dowodzi p...
Nie wiemy, czy plan Donalda Trumpa przyniesie Izraelczykom i Palestyńczykom trwały pokój. Tym bardziej że już pr...
Stany, które przez dziesiątki lat musiały importować ogromne ilości ropy naftowej, nagle wyprzedziły Rosję i Ara...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Oto byli ci, co w dawnych czasach budzili przerażenie w całej Francji. I chociaż nie wołano ich »Master« jak pan...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas