Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego polski rząd zareagował na aukcję pamiątek Holokaustu w Niemczech?

Jakie przedmioty związane z Holocaustem były wystawione na aukcji w domu Peters F. Harlos KG?

Jakie były reakcje polskich polityków i instytucji na sprzedaż pamiątek z obozów koncentracyjnych?

Dlaczego podobne aukcje są często organizowane i jak są postrzegane przez rynek filatelistyczny?

Jakie są różnice w podejściu do sprzedaży pamiątek historycznych pomiędzy różnymi krajami i platformami handlowymi?

Jakie argumenty przedstawiają różne strony debaty na temat moralności handlu przedmiotami związanymi z obozami koncentracyjnymi?

14 czerwca 1940 r. odbył się pierwszy masowy transport do Auschwitz, w rocznicę którego obchodzimy zresztą co roku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Do obozu trafiło wówczas 728 Polaków z zakładu karnego w Tarnowie, m.in. członkowie niepodległościowej konspiracji oraz aresztowani w obławach i łapankach. Jednym z nich był Kazimierz Brzeski, inżynier agrotechnik i oficer piechoty Wojska Polskiego. Otrzymał numer obozowy 753, osadzony był w bloku IV, a w 1942 r. ktoś z Radomia próbował do niego wysłać list, który nie został jednak uznany przez pocztę obozową i nabito na nim stempel „odmowa przyjęcia”.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Historia Polski Pierwszy transport do piekła 13 czerwca 1940 r. po południu rozpoczęła się jedna z najtragiczniejszych kart w historii II wojn...

Nabicie takiego stempla uchodzi dziś za kolekcjonerski rarytas, a koperta od tego listu została sprzedana w ubiegłym tygodniu na aukcji w domu Peter F. Harlos KG w niemieckiej miejscowości Wunstorf. Poszła za 210 euro. Nie ona jedyna. Ogólnie wystawiono tam kilkadziesiąt listów i kartek związanych z Holokaustem.

Na aukcji wystawiono mniej przedmiotów związanych z Holokaustem niż na podobnej w listopadzie, jednak też może budzić kontrowersje

Inna aukcja, z nieco większym rozmachem, miała odbyć się w listopadzie w domu aukcyjnym Felzmann w Neuss. Tam pod młotek miały trafić łącznie 623 artefakty, w tym m.in. list więźnia z Auschwitz, diagnoza lekarska pochodząca z obozu koncentracyjnego Dachau dotycząca przymusowej sterylizacji więźnia, karta z kartoteki Gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia, antyżydowski plakat propagandowy oraz gwiazda żydowska z obozu Buchenwald. A gdy informacja na ten temat trafiła do mediów, ciężkie działa przeciw organizatorom wyciągnął polski rząd.