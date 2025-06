Pierwszy transport do piekła

Więźniowie pierwszego transportu w drodze na tarnowski dworzec, ul. Krakowska, 14 czerwca 1940 r. Foto: www.auschwitz.org

Do końca 1940 r. więźniami KL Auschwitz byli głównie Polacy – ok. 8 tys. Wraz z przyjęciem przez III Rzeszę doktryny „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” obóz został przekształcony w ośrodek masowej zagłady. Do stycznia 1945 r. do KL Auschwitz trafiło co najmniej 1,3 mln osób, z czego aż 1,1 mln stanowili Żydzi. Poza nimi w obozie osadzono również 150 tys. Polaków, ponad 20 tys. Romów oraz ok. 14 tys. sowieckich jeńców wojennych i ok. 12 tys. więźniów innych narodowości.

Niemieckie obozy

W latach 1933–1945 na terenach kontrolowanych przez nazistowskie Niemcy istniały tysiące obozów, łącznie 1634 obozy koncentracyjne i ponad 900 obozów pracy. Pierwszy z nich, KL Dachau, powstał 22 marca 1933 r. w Bawarii jako miejsce izolacji przeciwników politycznych reżimu. Z czasem niemieckie obozy przekształciły się w narzędzie terroru i eksterminacji. Początkowo pełniły funkcję represyjną wobec opozycji, ale po wybuchu II wojny światowej trafiały do nich osoby uznane za „wrogów społecznych”. Wielu więźniów ginęło w wyniku egzekucji, głodu, pracy ponad siły oraz pseudomedycznych eksperymentów.

W 1942 r., na mocy ustaleń konferencji w Wannsee, Niemcy rozpoczęli masową eksterminację Żydów w specjalnie utworzonych obozach zagłady – m.in. w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Komory gazowe zainstalowano także w KL Auschwitz i Majdanku. Szacuje się, że w obozach zagłady zamordowano ok. 1,8 mln osób. Według współczesnych szacunków przez niemieckie obozy koncentracyjne przeszło ok. 3 mln więźniów. System obozowy SS to jedna z najstraszliwszych zbrodni XX w.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Na tarnowskim dworcu kolejowym, skąd ruszył pierwszy transport, stoi pamiątkowy obelisk – niemy świadek tragicznych wydarzeń z czerwca 1940 r.