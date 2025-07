Airão Velho, miasto widmo w Amazonii

W podróżach po Amazonii takie niezwykłe i fascynujące opowieści oraz legendy potwierdzające istnienie bogów i duchów, można usłyszeć na każdym kroku. Teraz wcale się nie dziwię, że Indianin Baniwa powiedział, że to zjawy przodków starały się przeszkodzić nam w dotarciu do opuszczonego miasta. Następnie dodał: „Gdybym nie był z wami, łódź by się wywróciła. One jeszcze nie wybaczyły krzywd białym ludziom”. Co jest z pewnością uzasadnione, jeśli pomyślimy o historii kolonizacji...

Po deszczu puszcza wydziela intensywny, cierpki zapach, przenikliwą woń mchów i grzybów, nad podziw przyjemną, mimo że świadczy o toczących się procesach rozkładu. Niestety, pojawiają się też gęste jak mgła roje kąśliwych owadów, które wkrótce oblepiają nasze wilgotne ciała. Dżungla to nie tylko tło, lecz aktywny uczestnik surrealistycznej sceny, jaką odnotowuję pośród urokliwych i tajemniczych ruin miasteczka Airão Velho, kolebki portugalskiej kolonizacji założonej w 1694 r. Trudno mi się oprzeć imponującemu obrazowi natury, która zawładnęła dawnym Santo Elias do Jaú u zbiegu rzek Jaú i Negro, największego z dopływów Amazonki.

Jacek Pałkiewicz w wilgotnym lesie tropikalnym nad Rio Negro Foto: Archiwum autora

Pierwsze, co uderza przybysza, jest cisza pulsująca splotem odgłosów: szelestem skrzydeł kolibrów, głośnym stukiem dzięcioła, odległym brzękiem cykad. To miejsce, gdzie codzienność traci ostrość, a dusza otwiera się na nowe doznania – estetyczne, duchowe, egzystencjalne. Na powalonych pniach gnijących od wilgoci wyrastają trujące grzyby o metrowej nieraz średnicy, zdumiewająco piękne, zdobne w czerwone lub turkusowe koronki. W lesie równikowym toczy się bezustanna walka o przetrwanie. Silniejsze rośliny zabijają słabsze, wykorzystując je jako pokarm. Zwierzęta obdarzone większym sprytem pożerają te, które są bezbronne. Śmierć jednych daje życie innym. Plątanina lian, paproci, pnączy i korzeni drzew tworzy agresywną, a zarazem fascynującą symfonię życia. Pełno tu roślin-pasożytów, które żyją kosztem innych, czerpią z nich soki i powoli je zabijają. Specyficzną sieć wznieca figowiec dusiciel, który rośnie w przeciwną stronę – z góry na dół. Ten „niegroźny” epifit po osiągnięciu podstawy drzewa, wrasta w glebę, z której czerpie wodę i substancje odżywcze. Wzrastając, coraz mocniej oplata gospodarza, „dusząc” go.

Plantacje kauczuku i seringueiros

Natura nie niszczy tu nagle, lecz stopniowo, z niepojętą cierpliwością, wchłaniając i przeistaczając domostwa w swoje własne dzieła sztuki. To, co kiedyś było triumfem człowieka nad żywiołem, dziś staje się symbolem nieuchronnej przewagi natury. Osobliwy klimat miejsca pogłębia niezwykła gra kolorów i faktur. Zieleń liści, czerń wilgotnej ziemi, szarość i ochra kamienia pokrytego patyną, złote promienie słońca przebijające się przez gąszcz – wszystko to tworzy paletę nierealną, jakby wyjętą z płócien Dalego czy Magritte’a. Odnoszę wrażenie, że to nie jest klasyczna groza ruiny ani nostalgiczny smutek – raczej zachwyt i niepokój jednocześnie, poczucie, że uczestniczę w micie tworzonym na moich oczach: micie niknącego miasta.

Początkowo przez pierwsze 200 lat swojego istnienia Airão Velho było biednym miastem zamieszkałym przez księży misjonarzy. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po szybkim i niezrównoważonym wzroście gospodarczym wygenerowanym w lasach deszczowych Amazonii na plantacjach kauczuku. W latach 1880–1914 wykorzystano go do produkcji opon i materiałów chirurgicznych. Airão Velho gromadziło jego produkcję z górnego biegu rzeki Negro, Jaú i jej dopływów oraz rzeki Branco. Był to szczyt rozwoju miasteczka, które od samego początku utrzymywało bliskie stosunki z Portugalią. Zaczęto budować duże domy, używając do tego materiałów importowanych bezpośrednio z Portugalii i opierając się na powiązaniach miejscowych rodzin z tym krajem. Poświadczają ten fakt ruiny ścian budynków pokryte cenionymi kafelkami azulejo.