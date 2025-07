Albański Kościół Autokefaliczny, znany również jako Autokefaliczny Prawosławny Kościół Albanii, jest jednym z najstarszych nie tylko na Kaukazie, ale w całym świecie chrześcijańskim i ma pochodzenie apostolskie. Najstarsza świątynia w Kaukaskiej Albanii, kościół św. Elizeusza we wsi Kisz na terytorium Azerbejdżanu, jest dziś jedną z najstarszych świątyń w świecie chrześcijańskim, zbudowaną w I wieku. Za pierwszych głosicieli chrześcijaństwa uważa się św. Apostoła Bartłomieja i ucznia św. Apostoła Tadeusza – św. Elizeusza, wyświęconego przez apostoła Jakuba w Jerozolimie. To właśnie św. Elizeusz zbudował pierwszą chrześcijańską świątynię we wsi Kisz – matce kościołów na Kaukazie, a na początku IV wieku albański król Urnair przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową.

Reklama Reklama

Kościół we wsi Kisz (Sheki, Azerbejdżan) Foto: materiały z ambasady azerbejdżanu

Od rzeki Araz do ostróg Wielkiego Kaukazu

Starożytna Kaukaska Albania (nazwa własna: Aran) istniała w formie jednostek państwowych (IV w. p.n.e. – VIII w. n.e.) przez ponad 1000 lat, a następnie przez kolejne około 1000 lat w formie małych, półniezależnych bytów aż do XVIII wieku. Od czasów starożytnych do wczesnego średniowiecza starożytne państwo albańskie znajdowało się w przybliżeniu w tych samych granicach: od rzeki Araz na południu do ostróg Wielkiego Kaukazu na północy i odegrało ważną rolę w historii ludów kaukaskich. W niektórych okresach granice Albanii przebiegały wzdłuż rzeki Kura lub były podzielone pomiędzy kilka podmiotów państwowych. W średniowieczu rządzili tu Aranszachowie, Atabekowie z Arany i inni.

Z historycznego punktu widzenia, naród azerbejdżański jest jednym z głównych spadkobierców historycznego i kulturowego dziedzictwa historycznej Albanii, której terytorium praktycznie pokrywa się z obecnymi granicami Republiki Azerbejdżanu. Obecnie w naukach historycznych przyjmuje się formę nazwy „Albania” pochodzącą ze starożytnych źródeł greckich, podczas gdy pierwotna nazwa to „Aran” (ar-Ran, Ran).