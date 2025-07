Aliancka operacja „Gomorra”

Alianci zrozumieli, że ta metoda dręczenia wroga, choć brutalna, przynosi wymierne efekty. 24 lipca Kanadyjskie Królewskie Siły Powietrzne, RAF i polskie dywizjony bombowe przystąpiły do operacji „Gomorra”, której celem było zniszczenie Hamburga. 57 minut po północy samoloty Pathfinder rozpoczęły zrzucanie żółtych wskaźników celu i flar nad hamburską stocznią Blohm und Voss. Cztery minuty później nad cele nadleciało 791 bombowców, które zatopiły trzy niemieckie okręty podwodne: U-1011, U-1012 i U-996. Tak zaczęła się seria bombardowań Hamburga, która trwała z krótkimi przerwami do pierwszych dni sierpnia. Zginęło prawdopodobnie ok. 37 tys. mieszkańców, a miasto zamieniło się w morze ruin. W swoim liście pasterskim protestancki biskup Hamburga Franz Tügel podsumował to, co się stało w Hamburgu, jednym zdaniem: „to były obrazy ze Starego Testamentu, gdy letnie słońce przesłoniły słupy ognia i kłęby siarki”.