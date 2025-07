Metro w krajach azjatyckich, cześć III. Podziemna kolej w Pjongjangu

W stolicy Korei Południowej, Seulu (10 mln mieszkańców), pierwszą linię metra uruchomiono 15 sierpnia 1974 r. Cztery lata później zaczęto budować drugą linię (zaczęła działać 22 maja 1984 r.). Linie nr 3 i 4 zaczęto budować w 1980 r., a oddano je do użytku (obie równocześnie) 18 października 1985 r. Obecnie w Seulu funkcjonuje 10 linii metra o łącznej długości 314 km z 284 stacjami.

W Korei Południowej metro ma jeszcze pięć miast. Są to koleje otwarte w latach: 1985 r. – Pusan (3,6 mln mieszkańców), 1997 r. – Daegu (2,5 mln), 1999 r. – Inczon (2,6 mln), 2004 r. – Gwajagu (1,5 mln) i 2006 r. – Daejeon (1,5 mln).

Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur i Hanoi

W 1996 roku otwarto pierwszą linię metra w stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Miasto to ma dużo własnej ludności (1,6 mln) i dodatkowo jest odwiedzane przez bardzo wielu turystów (14 mln rocznie). W mieście funkcjonują trzy kolejki miejskie na estakadach: Putra LRT, Star LRT, i KTM Komuter. W 1996 r. dołączyła do tego systemu Rapidrail Kuala Lumpur będąca jako jedyna typowym metrem. Dane dostępne na temat systemu transportu masowego mówią o 56 km linii i 48 stacjach, trudno jednak się zorientować, czy dotyczy to samego Rapidrail, czy liczone jest łącznie z kolejkami na estakadach.

Miastem także mającym mnóstwo własnych mieszkańców (5,7 mln) i dodatkowo odwiedzanym przez wielu turystów (22 mln rocznie) jest Bangkok, stolica Tajlandii. Nazwa Bangkok – krótka i łatwa do zapamiętania – jest przeznaczona głównie dla cudzoziemców. Oryginalna nazwa w języku tajskim składa się z sześciu sylab. Ważnym elementem komunikacji masowej w Bangkoku jest rzeka Menam i jej liczne przecinające miasto kanały, na których jest mnóstwo promów i łodzi. W grudniu 1999 r. uruchomiono w stolicy Tajlandii odpowiednik metra, naziemną kolej aglomeracyjną o nazwie Skytrain. Dostępne są dwie linie o łącznej długości 36,5 km i obsługujące 34 stacje.

Singapur, niezależny obecnie (od 9 sierpnia 1965 r.), a wcześniej należący do Wielkiej Brytanii, ma 5,5 mln obywateli i przyjmuje corocznie co najmniej 12 mln przyjezdnych – turystów oraz biznesmenów. Potrzebę budowy metra wpisano do priorytetów władz miejskich już w 1967 r., ale pierwszą linię metra otwarto dopiero 7 listopada 1987 r. Obecnie w Singapurze funkcjonują 4 linie metra o łącznej długości 130 km, przy których znajduje się 79 stacji. Nie jest to dużo jak na warunki azjatyckie, jeśli jednak uświadomić sobie, jak mały obszar zajmuje Singapur (733 km2) – to jest to naprawdę spore osiągnięcie.