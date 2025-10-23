Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 23.10.2025 21:06 Publikacja: 23.10.2025 21:00
Bitwa pod Azincourt (25 października 1415 r.) była największą w historii klęską francuskiego rycerstwa, która otworzyła Anglikom drogę do dalszych podbojów w Normandii. W jej rezultacie podpisano traktat w Troyes (21 maja 1420 r.), który uczynił angielskiego króla Henryka V dziedzicem tronu francuskiego. Ilustracja: miniatura z ok. 1422 r.
Foto: Thomas Walsingham
W owym pamiętnym Dniu Świętego Kryspina ledwie 800 piechurów angielskich, przy wsparciu 4900 swoich rodaków uzbrojonych w łuki, rozgromiło silniejsze ciężkozbrojne siły francuskie. Jak do tego doszło, że owa pogardzana nad Sekwaną „zbieranina angielskich szumowin pod dowództwem nieokrzesanego młodzika” dosłownie wycięła aż 10 tys. znakomicie uzbrojonych Francuzów, tracąc zaledwie 112 swoich towarzyszy?
Nie można zrozumieć tego pojedynczego zbrojnego starcia w oderwaniu od analizy całej wojny stuletniej, którą możemy uznać za pierwszą europejską wojnę narodową. Składają się na nią wyprawy rabunkowe czterech angielskich pokoleń, usprawiedliwiających nękanie Francuzów genealogicznymi pretensjami do francuskiego tronu swoich władców, od Edwarda III aż do Henryka VI.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Nie wiemy, czy plan Donalda Trumpa przyniesie Izraelczykom i Palestyńczykom trwały pokój. Tym bardziej że już pr...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Stany, które przez dziesiątki lat musiały importować ogromne ilości ropy naftowej, nagle wyprzedziły Rosję i Ara...
W grudniu 1942 r. skazano go na potrójną karę śmierci. Miesiąc później, 4 stycznia 1943 r., wyrok wykonano – w d...
17 października 1849 r., 176 lat temu, w Paryżu zmarł Fryderyk Franciszek Chopin. Banalnym zdaje się pisanie o n...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Legenda o Nessie, potworze z Loch Ness, liczy sobie setki lat. Wiara w istnienie Nessie uwiarygodniła fotografię...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas