Jak Robert Prevost został biskupem

Zostając biskupem Rzymu, Robert Prevost wygłosi swe pierwsze przemówienie bardzo do tego podobne, w którym postawi Jezusa w centrum wiary i życia Kościoła. Co najmniej od czasów bycia prowincjałem w USA perspektywa chrystocentryczna u Prevosta jest dominująca. Zauważył to również kard. Angelo Bagnasco – człowiek, którego głos w Kościele od lat cieszy się posłuchem, uczeń legendarnego kard. Giuseppe Siriego, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch (2007–2017), a także przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy w latach 2016–2021. To hierarcha z autorytetem, do którego opinii warto mieć zaufanie, zarówno ze względu na głęboką teologiczną formację, jak i wieloletnie doświadczenie duszpasterskie: „Papież Leon XIV zaprasza katolików do ponownego odkrycia centralności Chrystusa. Pokój pochodzi od Chrystusa zmartwychwstałego – w takiej mierze, w jakiej pozwalamy się przez Niego objąć. Jeśli zapomnimy o tej centralności, zapomnimy o fundamencie wszystkich fundamentów i o Jezusie. ‘Dla Ciebie zostaliśmy stworzeni, Panie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie’, do tych słów Augustyna Leon odwołał się już nieraz. Europa dziś szczególnie potrzebuje usłyszeć przesłanie papieża Leona XIV: wezwanie do ponownego odkrycia swojej tożsamości i wiary – w obliczu Boga, którym jest Chrystus”.

„Miasto Przyjaźni” w Peru

Chiclayo, stolica regionu Lambayeque w północnym Peru, to miasto o strategicznym znaczeniu zarówno w wymiarze społecznym, jak i kościelnym. Znane jako „Miasto Przyjaźni”, stanowi centrum komunikacyjne i handlowe dla całego północnego wybrzeża kraju. Choć nie dorównuje wielkością metropoliom takim jak Lima czy Arequipa, Chiclayo odgrywa kluczową rolę w życiu Kościoła – mieści się tu katedra, kuria biskupia oraz liczne parafie i wspólnoty religijne. Diecezja Chiclayo obejmuje ponad milion wiernych, co czyni ją jedną z większych w kraju, a jej duszpasterska aktywność sięga zarówno obszarów miejskich, jak i odległych terenów wiejskich, często pozbawionych podstawowej infrastruktury.

W 2014 r. Peru znajdowało się w fazie względnej stabilizacji politycznej i wzrostu gospodarczego. Po dramatycznych dekadach końca XX stulecia – zwłaszcza lat 80., które upłynęły pod znakiem hiperinflacji, kryzysu zadłużeniowego i brutalnej walki z partyzantką maoistowską Świetlistego Szlaku – kraj przeszedł głęboką transformację. Po upadku rządów Alberto Fujimoriego na początku lat 2000. nastąpił okres modernizacji gospodarki i otwarcia na inwestycje zagraniczne. Szczególnie miasta takie jak Chiclayo korzystały z rozwoju infrastruktury i nowych możliwości gospodarczych, choć nie wszyscy obywatele doświadczyli tych przemian w równym stopniu, bo pomimo wzrostu gospodarczego Peru wciąż borykało się z poważnymi wyzwaniami społecznymi. Nierówności między miastem a wsią były głębokie, a ubóstwo w regionach andyjskich i amazońskich pozostawało strukturalnym problemem. Nawet w lepiej rozwiniętych regionach wiele osób miało ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji czy transportu. W tym kontekście Kościół katolicki, mający silną pozycję społeczną, odgrywał rolę nie tylko duchowego przewodnika, ale także realnego uczestnika życia społecznego, promując solidarność, pomoc ubogim i budowanie pokoju. Od lat 1980. zmiany, jakie zaszły w Peru, były głębokie. Kraj przeszedł od stanu niemal permanentnego kryzysu ku państwu stabilniejszemu, choć wciąż pełnemu napięć i kontrastów. Kościół, który wcześniej musiał funkcjonować w cieniu przemocy i nieufności wobec struktur publicznych, stopniowo odzyskiwał pozycję jako głos moralny i społeczny. Parafie stawały się ośrodkami nie tylko duszpasterstwa, ale i pomocy charytatywnej, edukacyjnej, a nawet medycznej.

Diecezja Chiclayo to miejsce wyjątkowe na mapie Kościoła w Peru – nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale przede wszystkim z uwagi na swoją specyfikę duszpasterską i historię. Położona na północnym wybrzeżu kraju, obejmuje zarówno samo miasto Chiclayo, jak i rozległe tereny wiejskie oraz mniejsze miejscowości, z których wiele jest trudno dostępnych i dotkniętych ubóstwem. Szacuje się, że blisko 40 proc. wiernych mieszka tam poza ośrodkami miejskimi, co stawia przed duszpasterzami konkretne, codzienne wyzwania logistyczne i społeczne. Diecezja została erygowana w 1956 r., a po śmierci jej pierwszego ordynariusza w 1968 r. papież powierzył kierowanie nią hiszpańskiemu duchownemu z Opus Dei, bp. Ignacio Orbegozo. Miał on już wówczas doświadczenie jako biskup w Yauyos, gdzie z powodzeniem rozwijał struktury duszpasterskie i powołał do życia seminarium duchowne. W Chiclayo zastosował ten sam model: założył seminarium diecezjalne, które szybko osiągnęło imponującą liczbę ok. 80 alumnów – co w warunkach peruwiańskich stanowiło znaczący sukces.

Po jego śmierci w 1998 r. diecezję objął bp Jesús Moliné, związany ze Stowarzyszeniem Kapłańskim Świętego Krzyża, również powiązanym z Opus Dei. Zarówno Orbegozo, jak i Moliné przez łącznie 45 lat wywierali wpływ na duchowy i intelektualny kształt miejscowego duchowieństwa, tworząc silne środowisko uformowane w duchu doktrynalnej ortodoksji oraz konserwatywnego podejścia do liturgii i nauczania Kościoła. Okres ich posługi był czasem dynamicznego wzrostu: liczba parafii niemal się podwoiła, powstało diecezjalne seminarium oraz uniwersytet katolicki, a liczba wiernych wzrosła z ok. 400 tysięcy do ponad miliona. To wszystko uczyniło z Chiclayo diecezję nie tylko dobrze zorganizowaną, ale także silnie osadzoną w określonej tożsamości duszpasterskiej.