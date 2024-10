W poszukiwaniu Eldorado. Polowanie na legendę

Przygotowania do wyprawy mającej na celu rozwiązanie enigmatyczności Eldorado zacząłem w końcu lat 90. XX w. Wkrótce powstał zespół złożony z pochodzących z Włoch, Argentyny, Rosji i Peru antropologów, historyków, naukowców zajmujących się geofizyką archeologiczną i etnologów. Stopniowo nasze archiwum wzbogacało się o coraz to nowe materiały. Tasiemcowe badania historyczne, analiza starożytnych annałów w Archiwum Indii Zachodnich w Sewilli, dwukrotne rekonesanse w terenie, głębokie indagacje archeologiczne i relacje Indian, dały solidne podstawy do zmierzenia się z legendarnym Eldorado, poszukiwanym od wieków w najmniej eksploatowanym zakątku naszej planety. Po rocznych przygotowaniach byłem gotów do podjęcia próby przeniesienia intrygującej zagadki „ciudad perdida” Paititi, zaginionego miasta, w ramki nauki.

Według raportu Królewskiego Skarbca w Toledo w XVI stuleciu Hiszpanie wywieźli do swego kraju 754 tony złota, zarówno w przedmiotach, jak i przetopionego w sztabki, którego wartość obecnie wynosiłaby ok. 9 mld dolarów. Sam tylko okup inkaskiego władcy Atahualpy, który wypełnił złotem całe pomieszczenie, za darowanie mu wolności (bezskutecznie, został bowiem uduszony przez konkwistadorów 26 lipca 1533 r. – przyp. red.) stanowił ponad 60 ton cennego metalu. Szacuje się, że ponadto przynajmniej 200 ton spoczywa w ładowniach zatopionych karawel, a 100 ton zostało zrabowanych przez piratów.

Złoty skarb ukryty w nieprzebytej dżungli

Znaleziony wiosną 2002 r. w rzymskim archiwum jezuitów, uważany przez historyków za całkowicie wiarygodny, sensacyjny XVI-wieczny rękopis potwierdzający istnienie Paititi, przekonał mnie, że to miejsce nie jest mrzonką. Dokument mówił o ojcu Andrei Lopezie, dyrektorze Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Cuzco, pierwszym białym człowieku, który odwiedził miasto ze świątyniami pokrytymi złotem. Hiszpański zakonnik nie tylko oglądał kamienne mury miasta, chodził jego wybrukowanymi drogami, lecz także rozmawiał i widział mieszkańców skrytej w dżungli metropolii. W trzystronicowym manuskrypcie była także informacja o tym, że budowle znajdują się o dziesięć dni drogi na wschód od stolicy imperium Inków i że papież zezwolił jezuitom szerzyć ewangelię wśród jego mieszkańców.

Po uzyskaniu poparcia prezydenta Peru Alejandra Toledo w lipcu 2002 r. lądujemy na wschodnim przedgórzu Andów, w rejonie oznaczonym na wojskowej mapie topograficznej białymi plamami z napisem „insufficient data” (pol.: brak danych – przyp. red.). Z osady Pilcopata wypływamy trzema dużymi pirogami pod prąd rzeki Maestron, a później Pini Pini. Po trzech dniach trudnej i niebezpiecznej żeglugi, obfitującej w mielizny zmuszające do nieustannego przepychania łodzi po kamieniach, zagłębiamy się w las tropikalny. Selwa alta, górski las równikowy, wysysa z nas siły, gdy na stromych zboczach pokrytych śliskimi korzeniami drzew wciągamy bagaże, a potem ostrożnie opuszczamy je w dół. Jeden nieuważny krok może przedwcześnie zakończyć wyprawę.

Kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych „zielonego piekła”, górskie ostępy wschodniego przedgórza Andów peruwiańskich i dorzecze, przez które się przedzieramy, ochrzczono imieniem Madonny, matki Boga – Madre de Dios. To przekorna nazwa, bo o tej niegościnnej krainie Bóg dawno chyba zapomniał. Dżungla pełna jest pułapek, chorób, dzikich zwierząt, groźnych insektów… Lecz dobrze przygotowany podróżnik, wyposażony w odpowiedni sprzęt i obeznany z technikami survivalu, radzi sobie z zagrożeniami, jeśli umie rozpoznawać liany zawierające wodę pitną, wie, które z dzikich owoców nadają się do jedzenia, zna sposoby znalezienia odpowiedniego kierunku marszu, budowy schronienia czy rozpalania ognia z wilgotnego drewna.

Wszystko wokół jest istnym królestwem przemocy. Liany i fikusy śmiertelnym uściskiem opasują drzewa, pnąc się w górę do światła, a na leżących na ziemi powalonych starością pniach wyrastają grzyby o metrowej średnicy. Być może rację miał Alexander von Humboldt, pisząc: „niebezpieczeństwa wzbogacają poezję życia”, lecz proza życia w dżungli szybko sprowadza na ziemię bujającego w obłokach podróżnika. Odcięta od świata, monstrualnie wielka pierwotna kraina, nieopisanie fascynująca, ale równocześnie przesycona grozą, pełna jest śmiertelnych zasadzek wystawiających każdego przybysza na surową próbę charakteru. Ktoś powiedział, że człowiek, wchodząc do wilgotnego lasu równikowego, przeżywa dwie radosne chwile. Pierwszą, kiedy realizując marzenia, zanurza się w ten świat dzikiej przyrody, i drugą, gdy wyczerpany konfrontacją z bezlitosną naturą, insektami, malarią i własnymi słabościami, powraca z ulgą do cywilizowanego świata. Uwielbiamy majestat dżungli, lecz napełnia nas przerażeniem. Dlatego tubylcy mawiają: „Bogowie są potężni, ale potężniejsza i okrutniejsza jest dżungla”.