Burza wokół wystawy „Nasi chłopcy” w Muzeum Gdańska

Kosiniak-Kamysz: Wystawa „nie służy polskiej polityce pamięci”

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz również wyraził krytykę, stwierdzając, że wystawa „nie służy polskiej polityce pamięci”.

„Nasi chłopcy, żołnierze i cywile, Polacy, bronili Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami do ostatniej kropli krwi. To oni są bohaterami i to im należą się miejsca na wystawach” - napisał obecny minister obrony.

Odpowiedź Ministerstwa Kultury

W odpowiedzi na falę krytyki, Muzeum Gdańska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydały oświadczenia, w których podkreślono, że celem wystawy jest przywrócenie pamięci o Polakach, którym podmiotowość została przemocą odebrana, i o których przez dekady zapomniano. Resort kultury zaznaczył, że ekspozycja ukazuje losy dziesiątków tysięcy Polaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu, z których wielu zdezerterowało i zasiliło szeregi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ministerstwo podkreśliło, że misją muzeów jest rzetelne i kompleksowe prezentowanie historii, także tej trudnej i przemilczanej.

Muzeum Gdańska: Pokazujemy cierpienie ludzi, którym odebrano wybór

"Sprzeciwiamy się niesprawiedliwym i powierzchownym ocenom pojawiającym się w przestrzeni publicznej w związku z wystawą „Nasi chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy” – wyłącznie ze strony osób, które nie zapoznały się ani z samą ekspozycją, ani z jej kontekstem historycznym i edukacyjnym. Ubolewamy nad tym, że narracja wokół wystawy bywa wykorzystywana instrumentalnie dla doraźnych celów politycznych" - czytamy na stronie internetowej Muzeum Gdańska.