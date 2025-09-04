Pierwszym samodzielnie stworzonym przez Voltę narzędziem elektrycznym był wymyślony i skonstruowany w 1775 r. elektrofor. Obecnie to urządzenie nie jest stosowane (chyba że w szkolnych doświadczeniach związanych z elektrostatyką), ale po jego wynalezieniu przez Voltę było ono bardzo wychwalane przez badaczy elektryczności, w tym zwłaszcza przez angielskiego chemika i filozofa Josepha Priestleya. Osiągnięcie to spowodowało, że Volta został mianowany przez hrabiego Firmian stałym profesorem fizyki doświadczalnej w szkołach w Como. Miał wtedy 30 lat.

W 1776 r. pojawiło się kolejne wyzwanie. Na bagnach w pobliżu Angera nad jeziorem Maggiore pojawiały się nocą tajemnicze ogniki, które mieszkańców przerażały, ponieważ uważali oni, że to jakieś groźne duchy. Wszyscy się przed nimi kryli, a Volta w środku nocy poszedł na bagniska ze słoikiem, żeby złapać takiego ducha. Wyprawa była niebezpieczna, bo pomijając już kwestię duchów, chodzenie nocą po bagnach do bezpiecznych zajęć z pewnością nie należy. A jednak Volta pochwycił do słoika i zabrał do swojego laboratorium takiego „ducha”.

W laboratorium stwierdził, że w słoiku ma „łatwopalne powietrze” – coś, czego jeszcze nie znano, a co obecnie znamy jako łatwopalny gaz: metan.

Volta odnalazł potem więcej źródeł metanu w różnych miejscach w okolicy, opublikował w 1777 r. w Mediolanie pracę naukową na temat „łatwopalnego powietrza pochodzącego z bagien” i po raz kolejny postanowił wykorzystać wiedzę naukową do celów praktycznych.

Pistolet i bombarda na gaz

Wybudował pistolet elektroflogopneumatyczny, w którym ładunkiem miotającym pocisk był właśnie odkryty przez niego i gromadzony w dużych ilościach metan. W celu uzyskania wystrzału trzeba było mieszankę metanu i powietrza zapalić. Volta użył do tego iskry elektrycznej z wynalezionego przez siebie wcześniej elektroforu. W ten sposób stał się także prekursorem zapłonu elektrycznego stosowanego obecnie we wszystkich samochodach benzynowych.