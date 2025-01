Lampę naftową wymyślił Polak!

Łukasiewicz podszedł do sprawy naukowo i zastosował tzw. destylację frakcjonowaną, czyli odparowywanie i potem skraplanie najpierw najbardziej lotnej substancji. Tą najbardziej lotną substancją była benzyna. Niestety, samochodów jeszcze wtedy nie było, a próba użycia benzyny do oświetlenia kończyła się wybuchowym spalaniem, dlatego wtedy z obrzydzeniem ją wylewano.

Stosując dalszą destylację (mówiąc w uproszczeniu), Łukasiewicz uzyskał kolejny składnik ropy, palący się spokojnie i dający dużo miłego dla oka światła. To była nafta. Dla jej oczyszczenia Łukasiewicz i Zeh stosowali rafinację za pomocą naprzemiennego stosowania kwasu siarkowego i ługu sodowego. Spalanie nafty praktycznie nie dawało dymu, ponieważ ciężkie węglowodory, które przy spalaniu dymiły, pozostawały na dnie urządzenia destylującego – wtedy bezużyteczne, ale dziś wykorzystywane do produkcji różnych przydatnych substancji chemicznych oraz używane do wytwarzania asfaltu dla budowy dróg.

Jak zbudować nowy typ lampy?

Specyfika spalania nafty wymagała zbudowania lampy o specjalnej konstrukcji. Duży zapas nafty pozwalał na długie świecenie, ale konieczne było odizolowanie płomienia od zbiornika ropy. Pomysł lampy z wysokim szklanym zbiornikiem nafty, z płóciennym knotem zasysającym naftę, która na tym knocie paliła się w osłoniętym metalowym pierścieniem palniku, oraz z kolejnym szklanym cylindrem, który osłaniał płomień, ale przepuszczał światło – był w całości dziełem Łukasiewicza. Ale do wykonania prototypu lampy konieczny był zręczny rzemieślnik, zaproszono więc do współpracy lwowskiego blacharza Adama Bratkowskiego.

Pierwszą świecącą lampę umieszczono na wystawie apteki Mikolascha, gdzie przyciągała uwagę faktem, że dawała dużą ilość miłego dla wzroku światła i świeciła nieprzerwanie bardzo długo. Pierwszym poważnym egzaminem dla tej lampy było jej zastosowanie na sali operacyjnej. Wcześniej operacje przeprowadzano głównie za dnia, kierując dodatkowo światło słoneczne za pomocą luster na pole operacyjne, żeby lekarz dobrze widział, co robi. Ale 31 lipca 1853 r. stan pewnego chorego leczonego w Szpitalu Łyczakowskim gwałtownie się pogorszył wieczorem i doktor Zaorski sądził, że pacjent nie dożyje do rana. Przygotowano więc salę operacyjną, a Łukasiewicz, po którego pilnie posłano, przyniósł swoje lampy. Operacja się udała, pacjent przeżył, a lampa Łukasiewicza stała się sławna.

Lampy naftowe zaczęto produkować masowo

Aspekt komercyjny wynalazku lampy naftowej Łukasiewicza nie interesował, w związku z czym swojej lampy nie opatentował. Wtedy na arenie pojawił się ponownie Abraham Schreiner, ten, który chciał produkować wódkę z ropy naftowej. Wiedząc, że Lwów to prowincja, pojechał z prototypami lamp do Wiednia, gdzie zdołał zainteresować tym nowym źródłem światła zarząd Kolei Północnej. Kolej doceniła lampy naftowe jako elementy oświetlenia dworców, a to spowodowało, że ludzie chcieli kupować takie lampy także do domów. Ich produkcji podjęła się wiedeńska fabryka Rudolfa Dittmara. Schreiner zarobił krocie. Śladem wiedeńskiej wytwórni poszły fabryki we Francji i w Anglii, gdzie w firmie Hink zastosowano po raz pierwszy lampy mające dwa knoty albo jeden bardzo szeroki knot w formie pierścienia. Dawało to więcej światła. Z kolei forma zewnętrzna lamp stawała się coraz bardziej wymyślna, szczególnie tych przeznaczonych do salonów czy gabinetów. Do dziś w różnych zbiorach muzealnych można oglądać lampy naftowe wyglądające jak prawdziwe dzieła sztuki.