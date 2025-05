Najlepszy Sobieski w historii kina!

Na pewno owego przekonania nie zabrakło mu przy okazji ekranizacji „Lalki” (1968 r.), gdzie partnerowała mu – w roli hrabianki Izabeli Łęckiej – Beata Tyszkiewicz. Docenili go zarówno widzowie, jak i krytycy filmowi (choć ci już w opiniach na temat samego filmu byli podzieleni). Jeden z nich, Stanisław Grzelecki, tak pisał na łamach „Życia Warszawy”: „Z żywą przyjemnością patrzyłem na Mariusza Dmochowskiego. Tak, to na pewno Stanisław Wokulski! Ta mina, panie, ten byczy kark, panie, ten jeż na głowie, to, panie, wypisz wymaluj pan Stanisław, krociowy kupiec, obywatel miasta Warszawy, a przy tym filantrop i uczony”.

To był w ogóle dobry filmowo rok dla aktora. Wtedy bowiem wystąpił u boku Jadwigi Barańskiej w kinowej i serialowej wersji „Hrabiny Cosel” (na podstawie powieści historycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego w reżyserii Jerzego Antczaka) w roli króla Augusta II Mocnego.

Rok później premierę miał „Pan Wołodyjowski” – film Jerzego Hoffmana znają i uwielbiają kolejne pokolenia polskich widzów. Warto dodać, że równolegle do wersji kinowej powstał czarno-biały serial „Przygody pana Michała”. I chociaż Tadeusz Łomnicki w tytułowej roli przyćmił wszystkich, to dostrzeżono także Mariusza Dmochowskiego, który wcielił się w hetmana Jana Sobieskiego. Któż nie zadrżał i się nie wzruszył, gdy Dmochowski jako Sobieski w końcowej scenie wkracza wraz z oddziałem husarii do kościoła, gdzie odbywał się pogrzeb Wołodyjowskiego, i unosi nad głową złamaną szablę Małego Rycerza? Sobieskiego zagrał Dmochowski jeszcze dwukrotnie: w serialu „Czarne chmury” (1973 r.) oraz w filmie „Ojciec królowej” (1979 r.).

Spośród kilkudziesięciu kinowo-telewizyjnych ról trzeba jeszcze wymienić jedną – bo i film jest tego wart. Chodzi o „Zazdrość i medycynę” (reż. Janusz Majewski, 1973 r.) – dramat psychologiczny na podstawie powieści Michała Choromańskiego. To wybitna kreacja, jakże różna od dotychczasowych dokonań aktora. Mając tego świadomość, Dmochowski o swej roli przemysłowca Widmara mówił w jednym z wywiadów: „Jest to pierwsza tego rodzaju rola w moim życiorysie aktorskim. Dotychczas wcielałem się w postaci mężczyzn władczych, mocnych, wymagających, świadomych własnej wartości. Taki był August II Mocny, Jan III Sobieski, a nawet Stanisław Wokulski. Widmar jest zupełnie inny – wydawałoby się, iż jest to człowiek silny, niezależny, odporny. Widmar jednak uwikłany jest bez reszty w sprawy uczuciowe. To one absorbują go i pochłaniają całkowicie. Nie widzimy go przy pracy. Nie mamy żadnej skali porównawczej” (za: Marek Różycki jr, „Geniusz tajonej wrażliwości”).

Posiadając już ugruntowaną pozycję (a być może dzięki legitymacji partyjnej), Dmochowski otrzymał stanowisko dyrektora Teatru Ziemi Opolskiej, które piastował przez dwa sezony, w latach 1973–1975. W tym czasie w mniejszym stopniu udzielał się artystycznie – jego pracą na tej scenie była reżyseria „Rachunku nieprawdopodobieństwa” Jerzego Jurandota. Po powrocie do Warszawy rozpoczął dyrekcję w Teatrze Nowym (dawniej Ludowym). Na tej nieistniejącej już dziś scenie Mariusz Dmochowski gospodarzył do 1982 r. Swoje dyrektorowanie rozpoczął ciekawą kreacją księcia Adama Czartoryskiego w „Lelewelu” Wyspiańskiego we własnej reżyserii; w czasie władania Teatrem Nowym dbał o szeroki, wręcz eklektyczny repertuar. Obok Wyspiańskiego i Słowackiego pojawiły się również inscenizacje: „Niedźwiedzia” Czechowa, „Domu kobiet” Nałkowskiej, a ponadto współczesne sztuki – „»Fermentacja« Albina Siekierskiego, »Pułapka« Andrzeja Wydrzyńskiego czy wyreżyserowana już w okresie tzw. karnawału Solidarności »A deszcz wciąż pada« Józefa Kuśmierka (1981 r.). Przedstawienia tej nowej dramaturgii pojawiły się w repertuarze Nowego jako osobny rozdział jego działalności – »Scena propozycji«. Ten ważny artystycznie okres dobiegł końca w dramatycznych okolicznościach historycznych” (cyt. za: www.culture.pl).